Binder a eu l'impression de revivre une saison de rookie en 2021

Débutant en 2020, comme l'étaient également Álex Márquez et Iker Lecuona, Brad Binder a eu le sentiment de disputer en 2021 une saison qui ressemblait encore à celle d'un rookie par certains aspects. Il faut dire que sa première campagne s'est déroulée dans les conditions exceptionnelles de la pandémie de COVID-19, avec un coup d'envoi repoussé au mois de juillet et 14 courses condensées en quatre mois, sur neuf circuits seulement. Le Sud-Africain avait créé la sensation en obtenant une première victoire dès son troisième Grand Prix, à Brno, et malgré un certain manque de régularité par la suite il avait remporté le titre de Rookie de l'année, associé à la 11e place du classement général.

Cette année, en dépit de seulement quatre qualifications dans le top 10, Binder a bouclé 13 courses dans ce groupe des dix premiers. À la tête d'une nouvelle victoire, décrochée en faisant le pari de rester en pneus slicks sur la piste mouillée du Red Bull Ring, il s'est hissé à la sixième place du championnat, une progression nette par rapport à l'année précédente, due notamment à sa capacité à voir l'arrivée de façon quasi systématique, un seul abandon l'ayant privé de points, à Jerez.

"C'était le principal point culminant, bien sûr", a-t-il jugé en évoquant son succès de l'été. "Obtenir une victoire en MotoGP est une sensation incroyable, mais l'un de mes grands objectifs pour la saison 2021 était de commencer à finir les courses parce que l'année dernière, je suis tombé tellement de fois que j'ai malheureusement fini la saison en me sentant très, très fragile. On peut se retrouver par terre un certain nombre de fois, mais au bout d'un moment ça commence à vous affecter. Cette année, je devais apprendre à tirer le maximum chaque jour et je pense que j'y suis parvenu et j'en suis content, mais on a encore beaucoup de chemin à faire."

Lorsqu'il lui a été demandé, en marge du dernier Grand Prix, s'il avait l'impression que cette année avait été une sorte de prolongement de sa saison de rookie, il a répondu : "En un sens, je pense que oui. Et pas seulement [en devant découvrir] les nouvelles pistes. Je n'ai réellement eu que six mois sur une MotoGP l'an dernier. Ce n'était vraiment pas suffisant."

Je pense qu'en début de saison, je ne pilotais pas aussi bien que ce que je voulais et je faisais encore beaucoup d'erreurs. Brad Binder

La saison 2021 a vu Binder découvrir le pilotage de la MotoGP sur cinq nouvelles pistes (Mugello, Assen, Sachsenring, Silverstone et Austin), auxquelles s'est ajoutée une course pour lui inédite à Losail avec la RC16 puisque le Qatar n'avait pu accueillir la catégorie reine que pour des essais l'an dernier. Mais c'est surtout son expérience générale de la catégorie et du pilotage qu'il jugeait insuffisante quand le championnat a débuté.

"Je pense qu'en début de saison, je ne pilotais pas aussi bien que ce que je voulais et je faisais encore beaucoup d'erreurs. Dans la deuxième partie de l'année, même si ça a été un peu plus difficile, je pense que mon pilotage a été bien meilleur. J'ai l'impression d'avoir toujours fait le maximum, donc je suis content de ma progression", a-t-il souligné.

"On a connu des moments incroyablement difficiles, mais on a toujours su les surmonter et j'ai apprécié chaque moment de cette saison. J'ai eu des hauts et des bas, c'est sûr, mais dans l'ensemble, je suis heureux de la façon dont ça s'est terminé", a souligné le Sud-Africain, qui a admis avoir connu une année plus rude que ce à quoi il s'était attendu, mais qui a pourtant pris une belle sixième place au général.

"Pour ma deuxième saison, terminer à la sixième place du championnat c'est un bon résultat et on doit en être satisfaits. Ce serait bien si on pouvait commencer à transformer certains de nos classements de la cinquième à la dixième place en top 5, ce serait fantastique pour la saison prochaine."

Pour faire mieux l'an prochain, Brad Binder sait qu'il va devoir faire sa part et ne pas tout attendre des développement requis sur la RC16. "On est prêts à progresser et à être performants la saison prochaine", a-t-il promis. "Je dois améliorer mon pilotage, c'est sûr. J'aimerais vraiment être un peu plus compétitif sur toutes les pistes. Mais dans le même temps, je sais que pour aller plus vite, on a besoin de grip arrière et il faut qu'on avance un peu plus vite quand la moto est droite. C'est ce dont on a besoin et l'équipe le sait très bien."