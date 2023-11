Offensif, Brad Binder doit maintenant transformer l'essai

Brad Binder mène une saison particulièrement solide, qui le voit figurer actuellement au quatrième rang du championnat. Désormais exclu de la lutte pour le titre, qui se concentre sur trois pilotes Ducati encore mathématiquement en lice, le pilote KTM sait néanmoins qu'il tient sa meilleure campagne à ce jour dans la catégorie reine, lui qui s'est classé sixième ces deux dernières années. Mais il sait aussi qu'il va lui falloir ajouter à sa constance la capacité à gagner des courses.

Pour le moment, ses dernières victoires remontent aux sprints qu'il a remportés en début de saison, en Argentine et en Espagne. Lors des courses longues, il ne s'est plus imposé depuis le GP d'Autriche disputé à l'été 2021. Il a beau cumuler les trophées (six en sprint et quatre en course longue cette saison), cela ne suffit plus à le contenter.

"C'est génial d'être sur le podium", se réjouissait-il encore samedi en Thaïlande, "une journée solide" qu'il a terminée en arrachant la deuxième place de la course sprint à Luca Marini, derrière Jorge Martín. "C'est toujours la priorité numéro 1 d'essayer de monter sur le podium, mais c'est bien sûr pour la victoire qu'on est ici et il faut qu'on essaye de faire tout ce qui est possible pour y arriver."

Cette conclusion, il allait la répéter le lendemain en prenant place dans le trio final, pour le quatrième podium le plus serré de l'Histoire dans la catégorie reine. Encore deuxième sous le drapeau à damier, il a finalement été rétrogradé au troisième rang après avoir dépassé les limites de la piste dans le dernier tour.

Le matin, il s'était pourtant senti plus puissant que jamais, poussé par l'esprit de compétition de certains de ses illustres compatriotes. "Quand je me suis réveillé, j'ai vu que l'Afrique du Sud avait gagné la Coupe du monde de rugby et j'étais un peu en mode 'la victoire ou rien'", a-t-il raconté après l'arrivée.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder de retour sur le podium, pour la première fois depuis cet été.

Brièvement leader, il a finalement passé l'arrivée à 0"114 de Jorge Martín après une lutte de toute beauté ayant également impliqué Pecco Bagnaia. "J'ai donné le meilleur de moi-même, je dois être honnête. Jorge a fait un boulot surréaliste, j'ai fait de mon mieux pour rester derrière lui et préserver mon pneu arrière. Je pensais y être parfaitement arrivé, mais à la seconde où je l'ai dépassé, j'ai réalisé qu'il y avait une petite dégradation, donc ça a été compliqué."

"Franchement, dans le dernier tour, je me suis dit : 'Je suis super, super proche, je peux placer ma roue là et faire en sorte que ça marche'", a-t-il poursuivi, ajoutant être "entré dans le virage 4 un peu plus fort qu'avant" et avoir failli y perdre le contrôle, ce qui l'a obligé à élargir. Passé sur la partie verte, il a reçu la sanction prévue quand ce genre de situation se produit dans le dernier tour : une pénalité de trois secondes qui lui a coûté la deuxième place.

"Ça n'est jamais agréable de perdre une place, mais au final, je suis quand même sur le podium et j'ai tout donné, alors je ne peux pas me plaindre", ajoutait Binder, qui n'était plus monté sur le podium depuis le GP d'Autriche cet été.

Et c'est peut-être poussé par l'esprit des Springboks que, même lorsqu'il a vu qu'il avait dépassé les limites de la piste, tôt dans le tour, il a maintenu la pression sur Martín pour tenter de lui chiper la victoire. "Au final, j'ai essayé de me battre, j'ai essayé de [le] dépasser parce que je savais que j'allais perdre une place. Si je l'avais dépassé, je serais passé de premier à deuxième et non de deuxième à troisième."

"Grâce aux tours précédents, je savais que ma meilleure chance se trouvait dans le troisième secteur. C'est là que je sentais que j'avais un petit truc en plus", a-t-il précisé en évoquant ses chances de dépasser Martín dans le dernier tour. "J'ai essayé, mais j'ai touché le vert et ça ne l'a pas fait aujourd'hui. Ce dont je suis vraiment content cependant, c'est que même si ça n'a pas été parfait pendant la course, j'ai compris qu'on a vraiment des points forts quand j'arrive à les exploiter. Et si on arrive à renforcer un peu nos points faibles, je pense qu'on peut être bons."