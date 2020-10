Brad Binder pénalisé pour son accrochage avec Jack Miller

Brad Binder devra observer une pénalité long-lap au Grand Prix d'Europe, prochaine manche de la saison MotoGP au programme dans deux semaines à Valence, après avoir heurté Jack Miller dans le premier tour du Grand Prix de Teruel, ce dimanche. Tous deux s'élançaient de la cinquième ligne de la grille de départ pour cette seconde course sur le MotorLand Aragón, et le Sud-Africain a heurté le pilote Pramac par l'arrière, entraînant la chute des deux machines à l'extérieur du virage 2.

Tous deux se sont relevés indemnes. L'incident a quant à lui fait l'objet d'une enquête de la direction de course et les commissaires ont décidé de pénaliser Binder. Le pilote KTM, qui s'est immédiatement excusé auprès de Miller, a reconnu avoir commis une "grosse erreur" en n'évaluant pas correctement ce passage vers le deuxième virage de la piste au cœur du peloton.

"J'ai pris un départ correct, j'ai pris l'intérieur au virage 1, puis au moment du changement de direction pour le virage 2, je suis entré dans le virage comme si c'était un tour normal et sans tenir compte du fait que le peloton était un peu compact", explique Brad Binder.

"C'était une grosse erreur de ma part et je suis vraiment désolé d'avoir éliminé Jack avec moi. C'est la deuxième fois que je fais cela cette année [un épisode similaire était survenu avec Miguel Oliveira à Jerez, ndlr], et c'est vraiment, vraiment nul. Mais qu'est-ce que je peux y faire ? Désormais c'est fait et je suis juste désolé pour tout le monde chez Pramac et pour Jack d'avoir gâché leur course."

Malgré la déception, Jack Miller ne tient pas rigueur au Sud-Africain pour une erreur que lui-même a pu commettre par le passé, et il le lui a rapidement montré lorsque tous deux ont quitté le bac à gravier. "J'ai vu Brad et je lui ai dit : 'Putain, qu'est-ce que t'as fait, Brad ?' J'ai enlevé mon casque pendant qu'on marchait dans le gravier, je lui ai demandé ce qui s'était passé, et il a dit : 'Je ne sais pas, mec, je suis désolé'. Je lui ai dit de ne pas s'en faire. Ça fait partie de la course parfois, surtout ici où c'est tellement serré dans ce virage."

"Quand j'ai revu les images, il m'a semblé qu'il s'était approché du groupe rapidement et que j'ai juste été malchanceux. On a tous fait cela, je l'ai fait, alors je ne vais pas me mettre à le maudire. C'est comme ça."