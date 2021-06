Brad Binder prolongé chez KTM jusqu'en 2024

Sous contrat avec KTM jusqu'à la fin de la saison 2021, comme les trois autres pilotes, Brad Binder a vu son engagement prolongé pour trois ans. Premier à avoir mené la marque autrichienne à la victoire en MotoGP, le pilote de 25 ans a été confirmé jusqu'en 2024 inclus, ce qui portera à dix années consécutives sa collaboration avec Mattighofen.

D'abord participant à la Red Bull Rookies Cup, le Sud-Africain a momentanément quitté le groupe avant de rejoindre en 2015. Titré Champion du monde Moto3 l'année suivante, il a ensuite couru trois ans dans la catégorie supérieure où il a fini vice-Champion du monde en 2019.

Alors fort de 15 victoires en Grand Prix, il a intégré la catégorie reine en 2020, initialement annoncé chez Tech3 avant d'être promu au sein de l'équipe officielle KTM dans un jeu de dominos ayant fait suite au départ de Johann Zarco du groupe autrichien. Dès le troisième Grand Prix de la saison, il signait son premier succès en MotoGP, le premier également de la RC16, avant de confirmer son statut de Rookie de l'année au cours de ce championnat 2020.

"Je suis vraiment super heureux d'avoir signé pour trois saisons supplémentaires avec KTM, ce qui nous mènera à dix ans", commente Brad Binder. "C'est incroyable d'être avec ce constructeur depuis si longtemps. Notre relation a toujours été bonne. Je suis extrêmement heureux de porter les couleurs de KTM et c'est donc une grande satisfaction d'avoir signé un contrat longue durée. C'est cool de pouvoir compter sur la confiance et le soutien d'un groupe, c'est un honneur."

Après sa victoire à Brno l'an dernier, Brad Binder n'est plus remonté sur le podium, mais il a obtenu une quatrième place et trois autres entrées dans le top 5. Classé 11e du championnat 2020, il est aujourd'hui huitième au classement général après avoir disputé son meilleur Grand Prix depuis le début de la saison, conclu à moins de cinq secondes du vainqueur. Il a par ailleurs égalé le record absolu de vitesse de pointe en MotoGP, en atteignant 362,4 km/h pendant les essais.

"On peut désormais se concentrer sur le fait de se rapprocher des avant-postes. On n'en est pas très loin, et ce serait vraiment bien de réaliser quelque chose de grand ensemble. J'ai hâte de voir ce que les prochaines années nous apporteront", a-t-il ajouté.

"Ce contrat a été très facile à conclure pour nous, car nous apprécions Brad en tant que pilote et aimons ce qu'il apporte à l'équipe, au constructeur et à la catégorie MotoGP", assure Pit Beirer, directeur de KTM Motorsport. "Lui aussi était très enthousiaste à l'idée de s'engager avec nous et cela en dit long sur notre progression et notre potentiel dans ce championnat. Il arrive parfois que l'on trouve un pilote dont la mentalité corresponde vraiment à notre propre philosophie et le fait que Brad ait gravi avec nous tous les échelons vers le sommet sur une période de dix ans est une histoire très spéciale. Nous sommes vraiment fiers de continuer à courir avec lui et de nous fixer de nouveaux objectifs ensemble."

Comme Brad Binder, Miguel Oliveira a entamé le championnat 2021 avec un contrat arrivant à échéance à la fin de la saison, mais sa prolongation ne fait aucun doute et ne devrait pas non plus tarder. Le pilote portugais, vainqueur deux fois en 2020, a fait dimanche son retour sur le podium au Grand Prix d'Italie.

