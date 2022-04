Brad Binder ralenti par un souci sur son holeshot device

Pendant que Miguel Oliveira dominait un Grand Prix d'Indonésie très pluvieux, son coéquipier Brad Binder vivait une course bien plus difficile. Deux semaines après son podium à Doha, le Sud-Africain a dû se contenter de la huitième place, sortant vainqueur d'une lutte acharnée avec Aleix Espargaró, son frère Darryn, Enea Bastianini, Pol Espargaró et Álex Márquez dans les derniers tours.

L'aîné des Binder considère ce résultat comme un exploit puisque le holeshot device ne fonctionnait pas correctement et ne lui permettait pas de rouler à son rythme. "Je suis vraiment déçu, parce que je me suis très bien senti tout le week-end et surtout en pneus pluie, mais après le départ il s'est passé quelque chose avec mon variateur de hauteur, je ne suis pas sûr de ce que c'était", a confié le pilote KTM au site officiel du MotoGP.

"Chaque fois que je freinais, ça remontait, puis je tournais, je relâchais les freins et ça s'abaissait à nouveau. J'ai donc fait toute la course avec le variateur de hauteur complètement abaissé. Étant donné que j'ai fini huitième, je pense que ça vaut une victoire, car sur le sec je n'aurais rien pu faire."

Brad Binder

Avant la course, Brad Binder avait signé le quatrième temps en qualifications, son meilleur résultat dans un exercice qui lui a posé de grandes difficultés par le passé et dans lequel il savait devoir progresser cette année, Mandalika n'ayant représenté que son troisième départ en deuxième ligne dans la catégorie reine.

Et si Binder estime que la pluie a en partie compensé son problème sur le holeshot device, elle lui a peut-être également évité des problèmes pour composer avec le pneu arrière apporté par Michelin pour cette course. Après les qualifications, il ne savait "pas vraiment" à quoi s'attendre et estimait qu'il n'était "pas fun" de manquer de grip en entrée de courbe.

Ses préparatifs avaient plus été compliqués par des sensations totalement inattendues en EL4 : "Je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé en EL4 mais c'était un désastre du début à la fin. C'est là qu'on peut voir son rythme donc c'était un peu dur. On n'a pas vraiment pu voir notre niveau."