Brad Binder "surpris" d'être le meilleur rookie malgré ses chutes

Le Grand Prix du Portugal a vu Brad Binder conserver la place de meilleur débutant de la saison, devant Álex Márquez, seul pilote qui pouvait encore prendre l'avantage à Portimão, et Iker Lecuona, forfait dans cette course et de toute façon trop loin au championnat. Binder a chuté en course, pour la quatrième fois de l'année, mais il a conservé 17 points d'avance sur Márquez. Le pilote KTM ne s'attendait pas à être le meilleur rookie dans une saison en dents de scie.

"Sincèrement, je suis vraiment surpris de l'être avec autant de chutes cette saison !" s'est amusé Binder, déçu de son erreur en tout début d'épreuve. "En tout cas, je voulais vraiment finir la saison sur une bonne note, avec au moins un podium. Mais ça n'a pas été le cas, donc il faudra essayer la saison prochaine."

Álex Márquez s'est de son côté montré beau joueur : "Binder méritait d'être le rookie de l'année après mes deux erreurs, dans la deuxième course d'Aragón et la première de Valence", a déclaré le pilote Honda.

Binder a frappé fort à Brno, en devenant le premier pilote sud-africain vainqueur en MotoGP, pour ce qui n'était que son troisième départ dans la catégorie, et en offrant à KTM son premier succès à ce niveau. Cette victoire reste le temps fort de la saison mais Binder n'a obtenu que quatre autres top 10 en course cette année, un manque de régularité qu'il déplore.

"La saison a été assez bonne, quelques hauts, et beaucoup de vrais, vrais, vrais bas", estime le #33. "Mais en tout cas, c'était bien. Malheureusement, je n'ai pas fini beaucoup de courses cette saison, ce que je n'avais pas prévu. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage. C'est évidemment bien d'être le rookie de l'année. J'espère que nous pourrons faire mieux l'an prochain et limiter les erreurs."

Binder estime avoir gâché de nombreuses opportunités cette année : "Je pense à toutes les courses où des choses étaient possibles. J'en ai manqué tellement, ce n'est même pas drôle. Ce qui est particulier, c'est qu'on a eu quelques bons jours, beaucoup qui auraient pu être très bons, et dans lesquels je n'ai pas réuni tous les éléments. Il y a une courbe d'apprentissage et j'espère que maintenant, ou au moins pendant l'hiver, je pourrai faire le point sur ce que j'ai appris et en profiter quand on repartira à zéro l'an prochain."

Pour progresser la saison prochaine, Brad Binder devra d'abord progresser dans l'exercice des qualifications, après seulement six apparitions en Q2 au cours de la saison 2020. Il estime que ses performances le samedi restent son principal point faible et que cela l'empêche d'être un prétendant plus régulier aux premières places le lendemain.

"Je dois vraiment faire mieux en qualifications", concède Binder. "Ce n'est jamais bien de partir loin. Cela paraît difficile en MotoGP. En Moto2, j'arrivais toujours à remonter. Il semble qu'ils attaquent un peu plus dans le premier tour et les dépassements ne sont pas faciles."

"J'ai beaucoup appris [en 2020]", ajoute le Champion 2016 du Moto3. "Souvent, quand on a progressé, de petits détails font de grosses différences, parce que c'est très serré en ce moment. À part ça, je ne sais pas vraiment [dans quels domaines les progrès sont nécessaires]. Je dois vraiment progresser en qualifications."