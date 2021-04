Binder répond à Rossi : "Il est peut-être un peu sensible"

Brad Binder n'est pas impressionné par les critiques de Valentino Rossi. Au Grand Prix du Qatar, le Sud-Africain a tenté une attaque au premier virage sur le Docteur, contraint de relever sa machine pour éviter un contact. Cette manœuvre a agacé Rossi, qui a reproché à Binder son agressivité durant ce duel. À nouveau interrogé sur l'incident, le plus jeune des deux a envoyé à son tour une pique à son rival, rappelant qu'il n'y a eu aucun contact.

"J'ai eu des frictions deux fois avec lui", a rappelé le pilote KTM. "Celle en Autriche, on est tous les deux complètement sortis de la piste, donc c'est compréhensible, c'est la deuxième fois donc c'est normal [que Rossi soit] un peu mécontent. Mais sincèrement, il n'y a pas eu le moindre contact et je pense qu'il est peut-être un peu sensible."

"Mais à part ça, je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Je suis remonté à son niveau, j'ai commencé à freiner, il a relâché les freins et il a voulu fermer la porte. Donc j'ai aussi relâché les freins, fin de l'histoire."

Des signes de progrès chez KTM

L'incident avec Rossi appartenant désormais au passé, Binder s'est concentré sur les performances de la KTM vendredi à Losail. En difficulté au cours du premier week-end de course, la marque a fait un bond en avant, concrétisé par la 11e place de Miguel Oliveira en EL2, 0"025 devant Danilo Petrucci. Binder n'a pris que la 18e place à cause d'une séance imparfaite, mais il sent également les progrès effectués. La RC16 était particulièrement en difficulté au freinage et en courbe le week-end dernier, deux domaines dans lesquels il perçoit une amélioration.

"[C'est] mieux, dans le sens où je me sens bien mieux pour ralentir la moto en entrée de courbe, et que le turning semble être légèrement meilleur. Donc c'est la première fois que je sens qu'on a vraiment corrigé mes problèmes. Je n'étais suis pas très content des pneus en EL2, ils n'ont pas du tout fonctionné. C'était comme rouler sur de la glace et mon autre pneu a eu un problème, donc c'était très étrange."

"C'est clairement un peu plus positif", a-t-il néanmoins ajouté. "Je pense que les mecs ont fait un bon travail cette semaine et je sens que ma moto fonctionne mieux, j'ai beaucoup plus confiance grâce aux changements qui ont été faits. C'est juste vraiment ennuyeux d'avoir senti que mon travail était bon mais d'avoir eu deux problèmes hors de mon contrôle [sur les pneus] en EL2, ce qui m'a vraiment fait mal, ou a en tout cas fait mal à mes chances d'entrer en Q2."

