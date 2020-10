Bradl annonce qu'il remplacera Márquez pour le reste de la saison

Stefan Bradl a révélé ce samedi qu'il remplacerait Marc Márquez jusqu'à l'issue de la saison 2020, mettant ainsi un terme aux spéculations sur un retour du champion espagnol avant la fin du championnat dont il a manqué presque l'intégralité des manches jusqu'à présent.

Blessé dans une lourde chute pendant la première course du championnat, au mois de juillet, Márquez a été opéré deux jours plus tard pour une fracture de l'humérus droit. La rapidité de sa prise en charge et le bon déroulement de l'intervention laissaient espérer à l'époque que le pilote Honda pourrait rester engagé dans la lutte pour le titre en ne laissant filer que peu de points, seulement sa tentative de retour au Grand Prix suivant a dû être vite avortée. Pire, la plaque posée sur sa fracture a cédé quelques jours plus tard dans un geste banal de la vie domestique, forçant dès lors le pilote et son équipe à considérer sa convalescence sur le long terme.

Trois mois et demi plus tard, Marc Márquez est toujours le grand absent de la grille MotoGP, son compteur toujours bloqué sur zéro point, et bien que les spéculations se soient multipliées ces dernières semaines en vue d'un hypothétique retour pour la fin de la saison, il est encore remplacé ce week-end pour la huitième course consécutive par Stefan Bradl, pilote d'essais du HRC. Alors qu'Alberto Puig concédait vendredi que les délais de récupération du #93 se révélaient plus longs que prévu, l'Allemand semble aujourd'hui mettre fin aux attentes.

"Je vais terminer la saison", a dévoilé Stefan Bradl à Servus TV ce samedi. "Je l'ai appris hier. Je ne sais pas si je peux le dire officiellement, mais c'est un fait. Marc doit se concentrer pour que tout aille bien. Je ne pense pas que cela vaille la peine pour lui de prendre le risque de tenter quoi que ce soit. Il faut qu'il se remette."

Honda n'a pour le moment officiellement communiqué que jusqu'au Grand Prix de Teruel, disputé cette semaine, sans confirmer que Márquez serait effectivement absent pour les trois dernières manches prévues en novembre, à Valence et Portimão. Bradl fait savoir en tout cas qu'il disputera ces trois dernières courses, et qu'il participera également à un test à Jerez entre les Grands Prix de Valence et du Portugal.

Avec Sebastian Fraenzschky

