Bradl attend de gros changements : "On a besoin de l'aide de Honda"

Honda vit une nouvelle saison difficile en MotoGP. Álex Rins a apporté un succès à Austin mais a souffert lors des autres courses, où Marc Márquez a souvent été bien placé mais a toujours chuté. Les autres représentants de la marque, Joan Mir dans l'équipe officielle et Takaaki Nakagami chez LCR, n'ont jamais pu se battre pour les premières places, si bien que Honda ne devance que l'autre constructeur japonais, Yamaha, au championnat.

Quel est la principale difficulté de la version actuelle de la RC213V ? "Être rapide avec !", a résumé avec humour Stefan Bradl, pilote d'essais de la marque engagé en course à Assen, pour pallier l'absence d'un Álex Rins blessé. "À chaque fois que l'on tente, elle ne donne pas de sensations, ça ne vient pas naturellement."

"Il y a beaucoup de travail, c'est dur à faire physiquement, puis on est en 1'34"0 [à Assen]. On se dit que c'est bon, que les chronos sont bons, puis on regarde les secteurs et on comprend qu'on n'est pas au niveau que l'on souhaite."

Personnage clé du développement de la Honda, Bradl a vécu un week-end difficile aux Pays-Bas et appelle le constructeur à faire d'importants changements : "Ce genre de courses et de séances, c'est dur à avaler... Mais c'est comme ça. On continue, la situation est ce qu'elle est. On essaie d'en sortir. On a besoin de l'aide de Honda pour sortir de ça. En attendant, on continue à essayer."

De très nombreux châssis évalués

Ces deux dernières années, la principale réponse apportée par Honda a été la multiplication des châssis, sans jamais apporter des progrès nets. De nombreuses versions ont été testées avant même l'arrivée de celui développé en coopération avec Kalex et utilisé par Marc Márquez depuis le GP de France. Bradl ne disposait pas de ce châssis à Assen mais en a quand même évalué plusieurs au cours du week-end, sans jamais trouver de bonnes sensations.

"Je ne pouvais rien faire, la moto n'a aucun point fort actuellement. J'ai utilisé trois châssis différents [à Assen], avec des pièces différentes, et je n'ai pas trouvé de sensations. Globalement, mes sensations sur les pneus étaient inexistantes donc je n'ai pas pu trouver de confiance. C'est ce qui était bizarre, je n'ai jamais pu arriver à la limite du pneu. [Habituellement], on essaie d'être à 99% ou à 95%, et j'étais coincé à environ 75%. Je me contentais de rouler."

Bradl a évalué le châssis Kalex au cours de tests en dehors des courses et sent qu'il "correspond un peu mieux" au bras oscillant de la Honda mais reconnaît que les différences sont faibles entre les différents modèles à la disposition des pilotes : "On voit que Marc a encore du mal, et Taka [Nakagami] n'a pas été incroyable [en utilisant le châssis Kalex aux Pays-Bas]."

On a besoin de quelque chose d'important pour qu'il se passe enfin quelque chose. Stefan Bradl

Les nombreux châssis évalués pendant les week-ends de course sont susceptibles de priver Honda de références claires et d'un travail important de réglages, mais Bradl juge nécessaire de passer en revue toutes les solutions possibles : "Je pense que c'est bien d'essayer des choses différentes, au moins pour trouver une direction. Si tout le monde avait le même [châssis], je pense que le processus serait plus lent."

Stefan Bradl

"C'est perturbant et on ne fait pas les progrès nécessaires", a-t-il néanmoins reconnu face à la multiplicité des châssis, appelant à des changements plus significatifs pour que Honda puisse sortir la tête de l'eau : "On a besoin de quelque chose d'important pour qu'il se passe enfin quelque chose. On a eu une longue pause, on va faire quelques tests pendant la pause estivale puis on verra ce qu'il se passera."

La Dorna travaille actuellement sur une révision du système de concessions qui pourrait voir le jour la saison prochaine pour permettre à Honda et Yamaha de combler l'écart sur les constructeurs européens. Interrogé sur l'intérêt d'avoir plus de séances d'essais afin d'aider Honda à progresser, Stefan Bradl a longuement hésité. "Je ne sais pas", a-t-il finalement reconnu.

"On doit garder notre calme et accepter la situation telle qu'elle est", a-t-il ajouté. "Mais ça ne sera pas facile mentalement pour les pilotes."