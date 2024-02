Brivio de retour en MotoGP : "Tout s'est fait très vite"

Depuis son départ de Suzuki en MotoGP pour Alpine en F1, il y a un peu plus de trois ans, un retour de Davide Brivio était régulièrement évoqué. Nommé directeur sportif du constructeur français en Formule 1 puis en charge de ses projets dans les autres championnats et des jeunes pilotes, celui qui avait mené Suzuki au titre sur deux roues n'a jamais perdu le contact avec le MotoGP.

Des rumeurs l'ont dit proche d'un retour chez Suzuki début 2022, quelques semaines avant que la marque n'annonce la fin de son programme en catégorie reine, et dans les derniers mois de l'année 2023, c'est du côté de Honda qu'on l'imaginait reprendre du service en MotoGP. Brivio a finalement quitté Alpine au mois de décembre, visiblement sans savoir que sa nouvelle destination serait Trackhouse, l'équipe qui prend la succession de RNF pour engager les Aprilia satellites cette année.

L'information, révélée par Motorsport.com mercredi soir, a été confirmée par la formation américaine quelques heures plus tard. Davide Brivio aura le poste de team principal, un rôle jusque-là dévolu à PJ Rashidi. Trackhouse ayant repris l'essentiel du personnel de RNF, Brivio occupera le rôle qu'avait Razlan Razali par le passé et Wilco Zeelenberg restera team manager. Brivio entre en fonction alors que l'équipe est à Sepang pour le dernier jour du test cette semaine, et fera ses débuts dans le garage lors des prochains essais de Losail, les derniers de la pré-saison, dans moins de deux semaines.

"Tout s'est fait très vite ces derniers jours, quand Justin [Marks, propriétaire de l'équipe] m'a demandé d'aider Trackhouse dans son défi MotoGP", a commenté l'Italien. "Je suis ravi d'être associé à ce nouveau projet dès le commencement et je suis vraiment impatient de mieux connaître Trackhouse et de voir ce que nous pouvons apporter en MotoGP avec la vision et l'expérience que cette entreprise a dans d'autres compétitions et environnements. Cela pourrait être une bonne combinaison des deux mondes."

"Maintenant, il ne reste qu'un test à disputer, le temps de la compétition est presque venu et nous allons essayer de soutenir autant que possible nos deux pilotes talentueux, Miguel [Oliveira] et Raúl [Fernández], et de prendre du plaisir. Tous s'est passé très vite ces derniers jours, je ne pouvais pas dire où j'allais mais c'est une bonne nouvelle et nous allons commencer à travailler rapidement !"

Brivio apporte sa "vision" et son expérience à Trackhouse

Wilco Zeelenberg, qui a déjà travaillé avec Davide Brivio chez Yamaha par le passé, se réjouit d'avoir un homme avec une riche expérience du MotoGP pour mener l'équipe, ce qui n'était pas le cas de PJ Rashidi. "Je suis content parce qu'il apporte beaucoup d'expérience et qu'on n'aura pas à s'apprendre des secrets sur le championnat. Ça aide beaucoup à grandir, surtout pour Trackhouse", a souligné l'ancien pilote. "Les gens de la NASCAR sont bons mais c'est un sujet différent, il leur faut des informations sur comment cela fonctionne dans ce monde, avec ce règlement. Nous sommes impatients d'avoir ce lien."

"Nous connaissons tous très bien Davide et son ambition et sa passion pour les sports mécaniques", a ajouté Zeelenberg. "Il connaît la politique, la façon de parler à la presse, les sponsors, et la façon de gérer l'équipe pour la faire grandir, trouver les budgets et expliquer ce dont on a besoin pour être performants dans une équipe de MotoGP. Il l'a démontré plusieurs fois, je n'ai pas besoin d'expliquer où et comment."

Justin Marks et Davide Brivio

"Cela apporte beaucoup dans ce championnat, nous sommes tous très passionnés mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi la capacité de faire les choses, et surtout pour faire transiter l'argent comme il le faut, vers les bonnes personnes, en définissant le bon staff pour l'avenir, avec une vision."

Les rôles seront clairement définis avec Brivio pour diriger et structurer l'équipe, Zeelenberg s'occupant plus du quotidien sur les circuits. "Je ne pense pas que nous allons nous marcher sur les pieds parce que nous avons déjà fait le boulot et travaillé ensemble par le passé", a rappelé Zeelenberg. "Cela va très bien fonctionner parce que nous avons un respect mutuel. [...] Je suis plus dans le côté technique et le groupe dans le garage, mais il connaît aussi beaucoup de gens, d'équipes, et de personnel. Quand on est dans son propre stand, il faut aussi savoir ce qu'il se passe dans les autres pour savoir de quoi l'avenir sera fait."

Justin Marks a jugé "incroyable d'avoir quelqu'un du calibre et de l'expérience" de Brivio pour mener l'équipe. "Dans l'entreprise, nous sommes tous touchés par l'engagement qu'il a pris", a ajouté l'Américain. "Dès que j'ai rencontré Davide, il est devenu évident qu'il s'intégrerait parfaitement dans la culture de Trackhouse. Je sais qu'il nous mènera vers de grandes choses sur les circuits et en dehors."