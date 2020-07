Crutchlow blessé et absent de la course de Jerez

Cal Crutchlow ne sera pas sur la grille de la course MotoGP de Jerez, dont le départ sera donné à 14h. Le pilote anglais a été déclaré inapte par les médecins à la suite de sa lourde chute au warm-up, ce matin.

Parti à la faute au virage 8, il s'était relevé avec difficulté, entouré par l'équipe de secours. Après s'être initialement rendu au centre médical du circuit, il a été transporté à l'hôpital de Jerez afin d'y être soumis à des examens complémentaires pour des douleurs au dos.

De retour au circuit en fin de matinée, il a été examiné par le médecin officiel du championnat, étape essentielle afin de recevoir le feu vert des autorités et de pouvoir prendre sa place sur la grille de départ. Seulement celui-ci l'a déclaré inapte, à cause d'une commotion cérébrale et d'un traumatisme du cou.

Crutchlow rejoint donc Rins sur la liste des blessés, le pilote Suzuki ayant lui aussi déclaré forfait ce matin, après s'être blessé à l'épaule dans une chute à grande vitesse pendant les qualifications, samedi.

Crutchlow s'était qualifié en sixième position pour cette première course de la saison, Rins neuvième. Leur absence permet à 15 pilotes, à partir de Pol Espargaró, de grimper un ou deux crans plus haut que prévu.