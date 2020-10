Crutchlow : Aucun pilote ne courrait après la merde que j'ai traversée

Cal Crutchlow vit une saison galère, marquée par un enchaînement de blessures depuis sa chute à Jerez, lors du warm-up de la première course de la saison. L'Anglais souffrait d'une fracture du scaphoïde gauche mais il a fait son retour dès la semaine suivante, malgré la douleur et une opération réalisée à peine quatre jours avant la reprise des essais. Un retour peut-être trop hâtif puisque son avant-bras droit a été très sollicité afin de compenser la faiblesse de l'autre bras. Avant Misano, le pilote a donc dû être opéré d'un arm-pump, dont il subit encore de lourdes conséquences compte tenu d'une cicatrisation très difficile.

Forfait pour les deux courses de Misano, Crutchlow n'était pas totalement remis pour son retour à Barcelone, en raison d'un manque de fascia, la membrane qui sépare la peau muscle. Malgré quelques jours de repos supplémentaire, il s'est présenté au GP de France dans des conditions encore limites, se confiant sans détours sur sa blessure. "Mon bras n'est pas dans un très bon état, pour être sincère", a déploré le pilote LCR avant le début du week-end. "C'est en partie pour cette raison que je n'ai pas roulé [aux essais de] Portimão. Je ne voulais pas solliciter mon bras."

"Mon bras perd encore des fluides et il est enflé. Je manque de flexibilité. La peau est totalement collée au muscle et aux tendons, et nous ne pouvons pas la détacher. De la kiné, des massages, on peut tout tenter, mais c’est comme de la super glu. Il n’y a pas de fascia à cet endroit. Normalement, la cicatrice collerait au fascia, mais il n’y en a pas, donc c’est collé au muscle."

Une maison qui ressemble à un hôpital

Lors des dix jours qui ont séparé Barcelone et Le Mans, Crutchlow a enchaîné les examens et les rendez-vous avec des chirurgiens. "Ma maison ressemble à un hôpital cette année, parce que j'essaie de guérir la cicatrice, parce que le bras est ouvert, parce qu’il y a des fluides partout chez moi. J’ai des machines pour la glace, j'ai des massages, j'ai des machines à ultrasons."

Entre les pertes de fluide et la douleur, Cal Crutchlow est à la recherche du bon traitement pour son bras. "Je mets de la glace sur le bras, pour qu'il soit moins gonflé, je nettoie du fluide. Il y a beaucoup de théories sur sur ce qu'il y a de mieux à faire. Laisser comme ça, mettre du chaud dessus, mettre de la glace et du froid dessus. J'ai des douleurs, c'est pour ça que je mets du froid. Mais c'est peut-être le froid qui a fait que la cicatrice colle aux muscles. Tout est gelé en permanence. Je mets du froid pour le moment. La peau est déjà collée, plus de froid ne changera rien !"

Malgré cette convalescence difficile, Crutchlow assure qu'il est "en forme" et aucune nouvelle absence n'est planifiée à ce stade. "Je ne sais pas si je serai amené à manquer une course. Je pense que la plupart des gens ne rouleraient pas, où ne pourraient pas rouler [dans cet état]. Je n'ai pas à en tirer une quelconque fierté. J'aimerais ne pas être dans cette situation. Je vais continuer à faire mon travail. Je vais rouler, c'est pour ça que je suis ici. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de véritable danger pour la sécurité des autres en piste, il y a plus un danger pour moi et mon bras. Il n’y aura pas de guérison au cours des prochaines semaines, cela ne fait aucun doute."

S'il continue à démentir les rumeurs de retraite, faire taire les sceptiques n'est pas la priorité de Crutchlow et c'est avant tout à lui-même qu'il veut prouver sa valeur. "Pensez-vous que je me fous de ce que les gens pensent ? J'avais l'habitude de me préoccuper des sceptiques il y a 12 ans. Oui, je trouve une motivation dans le fait de donner tort aux gens, mais ne s’agit pas de dire ‘Allez-vous faire foutre’, il s'agit de le prouver à moi-même."

"Mais au final, je ne connais aucun pilote qui serait présent après la merde que j'ai traversée. Je fais du bon travail rien qu'en étant sur la grille. Comme je l'ai dit, je n'ai pas perdu de vitesse. J'ai toujours le désir d'être rapide. À certains moments, mon bras et mon corps m’en ont empêché cette année, Mais je pense aussi qu'avec le temps, cela reviendra. Nous verrons."

Retrouvailles avec les avant-postes au Mans

Cette situation n'a pas empêché Cal Crutchlow d'être performant au Mans, avec la quatrième place en qualifications, son meilleur résultat de la saison, et un début de course parmi les sept premiers avant de chuter. Un top 7 aurait également été son meilleur résultat de l'année.

"Je pense vraiment que sur le sec, cela aurait été acceptable pour mon bras", estimait le pilote anglais après l'arrivée. "C'est sûr que la course aurait été difficile, mais les Essais Libres 1 se sont déroulés sous la pluie et j'avais des problèmes avec mon bras. Je me sens toujours mieux l'après-midi [quand le bras est échauffé]."

"C'était bien d'être de retour aux avant-postes, de me battre un peu, tout le week-end, dans des conditions humides et sèches. J'ai tenté de les suivre au début. C'était très dur de faire chauffer les pneus dans les cinq premiers tours de course. C'était très dur. J'étais plutôt content de ma position, mais j'ai commencé à avoir de petites difficultés avec l’avant au virage 3, où je suis tombé, et dans le dernier virage. J'ai perdu l'avant. Je suis déçu du résultat mais je suis content d'avoir fait mon retour [au premier plan] ce week-end."