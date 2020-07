Aprilia, Ducati, la rouille du 1er jour : Crutchlow sans filtre

Que peux-tu dire sur les options qui existent pour rouler en 2021 avec Aprilia ou Ducati ?

Aprilia, c'est un bon projet excitant, et si j'en faisais partie je serais capable de donner de bonnes informations et d'obtenir de bons résultats. Quant à Ducati, on peut y avoir de bons résultats car je pense que la moto est vraiment bonne et on l'a vu avec leurs résultats au fil des ans. Ça a été incroyable depuis que j'en suis parti ! Espérons que l'une de ces deux opportunités deviendra disponible à court terme. Car comme vous pouvez le voir, je n'ai pas plus perdu de ma vitesse que de ma détermination à faire ça.

Passons à cette journée d'essais libres de vendredi : à quel point as-tu été perturbé par le vent ?

Le vent m'a beaucoup affecté dans l'après-midi. Je pense que ça a beaucoup touché tous les pilotes mais une Honda avec le vent, ce n'est jamais bon ! Cela n'a jamais été une bonne moto quand c'est venteux. Dans les droits rapides du 11 et 12, le vent nous touchait vraiment durement. C'est effrayant car tu arrives si vite là-bas ! Mais globalement, je me suis vraiment bien senti dans l'après-midi. Dans la matinée, il n'y a pas eu de bourrasques alors que dans l'après-midi, il y en avait pas mal. C'est aussi ce qui s'était produit lors des tests [de mercredi] et on dirait que ça monte [en intensité] l'après-midi. C'est plaisant car ça donne un peu d'air frais aux pilotes, mais c'est aussi plus physique d'essayer de prendre les virages. Alors que choisir ?

Quid de la chute de Marc ?

J'ai failli chuter aussi dans mon dernier tour, c'est pour ça que j'ai abandonné celui-ci. Exactement comme Marc : j'ai perdu l'avant dans le virage 2, sauf que lui a continué à incliner la moto et à essayer de la sauver, tandis que je suis monté sur les freins et ai prié pour rester dessus, et c'est ce qui s'est passé ! C'était vraiment critique. C'est la Honda : l'avant de la moto est vraiment difficile à gérer. Je n'ai pas vu les chutes de Marc et Álex donc je ne peux pas les commenter, mais sur la base de ce que l'on sait des années précédentes, la force de Honda est sa manière de plonger dans les virages. Il s'agit aussi de notre point faible car on doit continuer à pousser et c'est notre seule manière de gagner du temps sur tout le tour : on gagne tout au freinage et ce sont les pilotes qui se cramponnent aux manettes. On dépasse aussi cette limite, bien entendu !

Le nouveau pneu a-t-il changé l'équilibre de la moto et permis d'accroître le grip avant et favoriser le turning ?

Oui, on a pas mal expérimenté ça sur les tests en Malaisie et au Qatar, ainsi qu'un peu aujourd'hui, à la fin. Mais c'est plus le travail des pilotes de tests loin des circuits [de GP] pour donner des choses à analyser aux ingénieurs. J'ai essayé un set-up très différent cet après-midi et ça a vraiment bien marché, je crois. Cela ne s'est pas vu sur les feuilles de temps mais on avait un pneu vraiment usé, au-delà de la distance de course, donc je suis assez optimiste. On charge toujours beaucoup l'avant et on pousse toujours dessus. Si on ne le fait pas, ça ne tourne pas : c'est un peu la difficulté de la situation. Après, comme vous le savez, ça n'a pas été un mauvais circuit ici pour Honda, Marc ou Dani [Pedrosa] ces dernières années : ils ont très bien piloté ici car ils gèrent très bien les courses, alors j'espère trouver un bon réglage pour en faire de même.

Le changement de température entre les deux séances rend-il la vie difficile ?

Eh bien, j'avais besoin d'un 1'37"4 en EL1 puis en EL2, j'étais dans les 1'40", ce qui est 2"5 plus lent. Et pourtant, j'avais l'impression au ressenti que je faisais du 1'37 ! C'est tellement bizarre de constater que le feeling et le temps sont si différents ! OK, j'avais un pneu usé, mais c'était vraiment exigeant physiquement, au point de faire bouger la moto tout le temps. C'est si physique… D'accord, il y a la chaleur, mais la raison pour laquelle vous voyez de telles chutes des temps l'après-midi est parce que les motos bougent tellement… Les conditions ne sont pas idéales. Même à 10h du matin, il fait très chaud par rapport à ce que l'on connait à 10h ici en mai.

Te sens-tu physiquement rouillé après avoir si peu roulé ces derniers mois ?

Hier j'avais même du mal à le lever ma tête de l'oreiller tellement mon cou me faisait mal ! Ce matin, je ne sentais même pas mon avant-bras droit ! Je vous dirai demain matin comment c'est. Si vous ne me voyez pas en EL3, c'est ça : c'est que je n'ai pas réussi à m'extirper du lit ! Comme vous le savez, je ne pilote pas en dehors des Grands Prix, ça ne me plait pas et je n'y prends pas plaisir. Mais quand je viens en piste, je suis déterminé et j'en profite. Je me sens excité à l'idée de piloter. Si je pilote en semaine, ça ne m'excite pas. Peut-être que ça aurait été le cas à 18 ans mais je n'ai pas mon propre ranch pour rouler et où mettre des gamins pour rester rapide ! Je n'ai pas besoin de me mettre en selle et tous les battre pour me sentir super bien !