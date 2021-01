Crutchlow se sent différent des "robots corporate" des autres équipes

Les grilles de départ du MotoGP vont perdre l'un de leurs personnages les plus truculents cette année puisque Cal Crutchlow a renoncé à une place de titulaire, le team LCR s'étant séparé de lui et l'offre d'Aprilia ne l'ayant pas séduit. Au cours de ses dix saisons dans la catégorie, le Britannique s'est illustré par un franc-parler qui tranche avec le discours de plus en plus policé de la majorité de ses concurrents.

Si cette sincérité a pu lui jouer des tours, les constructeurs se méfiant d'une telle liberté de parole, elle a également contribué à faire de Crutchlow un personnage apprécié des passionnés et de certains sponsors. Le principal intéressé estime que son attitude lui a permis de gagner un certain respect auprès du public.

"Je dis ce que je dis parce que c'est ce en quoi je crois", a déclaré à Crash.net celui qui est désormais pilote d'essais de Yamaha. "Que ce soit bien ou pas de le dire, il est difficile de le savoir ! Mais je ne vais pas mentir, je dirai la vérité ou ce que je ressens. C'est pour ça que j'ai de bonnes relations avec les médias – oui, c'est sûr, ils m'ont parfois mis dans la merde, mais au final les gens m'ont respecté parce que j'étais différent."

Lire aussi : Crutchlow veut transmettre à Miller le flambeau du franc-parler

"Je suis différent des robots qui donnent tous l'image corporate et les réponses corporate que les constructeurs attendent. Je pense que ça a bien fonctionné pour moi, et aussi pour mes sponsors. J'ai gardé les mêmes sponsors de nombreuses années, je figure parmi les athlètes avec qui Monster est lié depuis le plus longtemps."

Cal Crutchlow attribue cette popularité singulière à une certaine simplicité, sa sincérité le rendant plus proche du public que des pilotes selon lui assez déconnectés des réalités, même s'il a conscience que ce comportement peut à l'inverse déplaire à certains.

"Je crois que c'est lié à ma personnalité. Je suis plus proche [des gens] – les gens ont tendance à nous voir comme des héros ou quelque chose que nous ne sommes pas. Nous sommes juste bons dans notre boulot. Comme d'autres sont bons dans leur boulot. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu un bon lien avec les gens qui ne sont pas impliqués [dans le monde de la course], parce qu'au final ils ne sont pas différents de moi. Alors que, comme on le sait, beaucoup de pilotes pensent qu'ils sont au dessus des autres parce qu'ils sont dans une situation privilégiée."

"Mais au final, j'ai toujours dit ce que je ressentais et on lit en moi comme dans un livre ouvert. Si certains le prennent comme de l'arrogance ou quoi que ce soit, ça me va. Je pourrai quand même dormir tranquille. Mais je crois que les gens m'apprécient grâce à ça."

Cette sincérité a poussé Cal Crutchlow à éviter les luttes politiques au cours de ces dix saisons au plus haut niveau mais il reconnaît aujourd'hui une certaine lassitude, appuyée par le rythme éreintant des saisons, avec des déplacements aux quatre coins de la planète qui l'ont souvent tenu éloigné de ses proches. Père d'une fille depuis 2016, celui qui sera en charge des essais sur la Yamaha a déjà demandé à sa nouvelle équipe de lui ménager du temps pour pouvoir rester auprès de sa famille.

"La chose la plus importante est que je veux emmener Willow [sa fille] à l'école. J'ai déjà essayé de prévoir avec Yamaha de ne pas faire d'essais quand elle ira à l'école pour la première fois. C'est important pour moi et sincèrement, je pense que je me suis arrêté au bon moment."

"Ce qui ne me manquera pas, et ce qui explique ma décision, ce sont les voyages et l'aspect politique de la compétition. J'ai fait avec pendant longtemps, je pense que j'ai fait un bon travail pour gérer ça du mieux possible, mais on ne peut pas gérer ce qu'il se passe entre constructeurs, les règlements, etc. C'est ce qui ne me manquera pas. Mais peut-être que c'est juste que je n'aime pas me conformer aux règles !"

