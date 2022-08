Crutchlow : Quartararo est "incroyable" avec la Yamaha

Cal Crutchlow s'apprête à faire un nouveau retour en MotoGP. Après avoir pris le départ de quatre courses l'an passé, celui qui occupe le poste de pilote d'essais de Yamaha depuis son départ du team LCR va remplacer le futur retraité Andrea Dovizioso, pourtant plus jeune que lui de cinq mois, chez RNF à partir du GP d'Aragón. Dans son rôle auprès de Yamaha, Crutchlow suit de près les performances des pilotes et naturellement de Fabio Quartararo, qui l'impressionne beaucoup.

Le leader du championnat est le seul pilote à tirer toute la quintessence d'une M1 qui pose d'immenses difficultés à Andrea Dovizioso et Franco Morbidelli, et que le Britannique pilote régulièrement lui-même au cours des tests. "Je soutiens vraiment les pilotes Yamaha", a confié le Britannique dans le podcast du MotoGP. "Ça a été vraiment dur pour Andrea et Franco cette année mais j'espère que Franco va renverser la situation et commencer à revenir."

Crutchlow revit chez Yamaha ce qu'il avait connu avec Honda, quand seul Marc Márquez brillait avec la moto japonaise : "Ce que fait Fabio avec ce qu'il a est incroyable. On voit la différence de vitesse entre la Yamaha et les autres motos mais il trouve des solutions. Il parvient à tirer le meilleur de la moto."

"Il y a un peu le 'syndrome Marc Márquez' : c'était difficile pour tout le monde de piloter la Honda, moi compris. Je pouvais gagner quelques courses ou être sur le podium, mais c'était très difficile de le faire toutes les semaines. C'est ce que fait Fabio. Il est aussi très fort mentalement, ça m'a toujours impressionné."

Cal Crutchlow

Le quatrième pilote Yamaha et futur coéquipier de Cal Crutchlow, Darryn Binder, réalise également des performances remarquables selon le triple vainqueur de courses en MotoGP. Le Sud-Africain est le troisième des cinq rookies au championnat, après deux arrivées dans les points, alors qu'il a fait le saut depuis le Moto3 sans passer par la case Moto2.

"Je pense que ce que réalise Darryn Binder est fantastique cette année. Ce qu'il a fait n'est pas facile et je ne pense pas que les gens réalisent qu'il fait ça dans l'une des années où le MotoGP est le plus compétitif. Ce qu'il fait est vraiment très, très bon. Si vous regardez ses chronos, ce sont ceux qui permettaient de gagner il y a deux ans ! C'est un fait. Ce sera beaucoup plus sur certains circuits.

Crutchlow n'est pas attentif qu'aux résultats des pilotes Yamaha mais reconnaît avoir du mal à dégager un pilote en particulier, les "belles performances" étant nombreuses. Il note néanmoins les progrès d'Aleix Espargaró avec Aprilia, récemment confirmés par les podiums de Maverick Viñales.

"Chez Aprilia, Aleix eu un pilotage exceptionnel toute l'année. Évidemment, ils ont un bon package en ce moment, l'association pilote-moto-équipe fonctionne très, très bien chez eux. J'aime voir Aleix performant. Il est heureux, il aime ce qu'il fait et bravo à lui et son équipe. À Silverstone, on a vu que Maverick était là et c'est bien de le voir de ce retour à ce niveau. Il a gagné à Silverstone il y a quelques années et il était vraiment bon tout au long du week-end."