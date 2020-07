Jerez : Crutchlow pointe du doigt la profondeur des bacs à graviers

Touché au scaphoïde, en plus d'une commotion cérébrale et d'un cou froissé, Cal Crutchlow n'était pas au départ de la course précédente à Jerez et il était, comme Marc Márquez, dans une salle d'opération mardi. Qu'à cela ne tienne, demain matin il sera en piste, avec la ferme intention, cette fois, d'aller au bout de son week-end.

En faisant le point ce jeudi sur sa condition à la veille de la reprise, le pilote anglais a toutefois tenu à pointer du doigt l'état des bacs à graviers de Jerez, en cause selon lui dans le fait que plusieurs chutes observées pendant le Grand Prix d'Espagne ont mal tourné, avec les conséquences que l'on connaît.

Tu es tombé pendant le warm-up et si on a d'abord pensé que tu allais assez bien pour courir, tu as dû être opéré mardi…

C'est toujours étrange de regarder une course. J'en ai profité et c'était chouette de voir Fabio remporter sa première course MotoGP. J'étais tombé dans la matinée, au warm-up. Pendant tout le week-end, ceux qui sont tombés à grande vitesse dans les graviers ont semblé faire des roulés-boulés. Marc [Márquez] et Álex [Rins] ont aussi bien été secoués avec la profondeur des graviers.

Sur le moment, on m'a fait un scanner de la tête car j'avais des bleus sur le visage et au sommet de la tête, mais le résultat était bon. J'aurais pu courir mais les docteurs ont pris la décision que je ne prenne pas le départ car ils voulaient que l'hématome passe, avec huit heures de repos, ce qui a fait que je n'ai pas pu courir. Ensuite, quand l'effet des antidouleurs a commencé à baisser, j'ai ressenti de la douleur au poignet gauche que je n'avais pas senti sur le moment. Là je me suis dit que j'avais un problème et qu'il fallait faire des radios et un scanner, qui ont confirmé que je m'étais cassé le scaphoïde.

Les docteurs ont réalisé l'opération mardi et ils ont placé une vis dans le scaphoïde. On verra demain au moment de piloter. Ça ne devrait pas être facile, mais Álex, Marc et moi, nous sommes des professionnels pour piloter blessés et je pense qu'on sait que la décision, c'est à nous de la prendre, avec l'équipe médicale et le team. On ne peut savoir si l'on peut piloter la moto qu'en montant dessus. On a passé le test de fitness, mais c'est encore totalement différent de piloter la moto, alors on verra comment ça se passe demain et je suis impatient d'être en piste dans la matinée.

Où t'attends-tu à ce que ce soit le plus difficile : sur les gros freinages ou dans les changements de direction peut-être ?

Ce sera dur partout. Le scaphoïde est l'un des pires os du corps à casser, et particulièrement lorsque vous voulez piloter une moto sur la piste de Jerez ! C'est un tout petit os, mais il est vraiment tatillon et situé dans un tout petit espace. Ce sera douloureux au freinage, c'est certain. On verra demain matin.

Avez-vous parlé des bacs à graviers et vont-ils être modifiés pour ce week-end ? Et penses-tu que l'une des raisons pour lesquelles il y a eu ces chutes le week-end dernier soit aussi que vous n'avez pas couru depuis huit mois ?

Je ne pense pas qu'on soit tombés parce qu'on n'avait pas piloté la moto depuis longtemps. Certains avaient roulé précédemment et je ne pense pas que le taux de chutes pendant le week-end a été beaucoup plus élevé que sur un Grand Prix normal, il était même peut-être plus bas parce qu'on ne repoussait pas autant les limites.

En ce qui concerne les bacs à graviers, il faut clairement que l'on se penche sur la question, car je pense que ça a probablement causé beaucoup des problèmes pendant le week-end. On a vu la chute d'Álex au virage 11, il s'est mis à faire beaucoup de roulés-boulés. Moi-même j'en ai fait beaucoup, puis quand Marc est arrivé dans le gravier ça a été son cas aussi. Je pense que c'est dû au fait que c'est trop profond. Nous leur avons dit quelle est la situation, mais nous ne savons pas encore si ça a été changé ou pas.

Connaissant la nature de la Honda et le fait qu'elle doive se piloter de manière agressive, à quel point penses-tu que la blessure vous affectera, toi et Marc ?

Je pense que ça ne changera pas beaucoup, pour être franc. Je crois que pour tout le monde, piloter une MotoGP est physique. On peut faire du 300 km/h, certes pas sur ce circuit car ici c'est très étroit et sinueux. Je ne pense pas que ça sera très différent selon la moto que l'on pilote. Oui, la Honda est physique, mais on essaiera de gérer la situation du mieux, et je suis certain que Marc aussi. On ne saura ce que l'on est capable de faire qu'après demain et samedi, et si l'on peut simplement courir ou même faire du bon boulot en course…

Tu abordes cette course sans disposer de données, puisque tu n'as pas fait la première. Au-delà de ta blessure, penses-tu que ce manque d'informations puisse être un autre handicap pour toi ?

On y a piloté la semaine dernière, mais en temps normal, vous avez [déjà] toujours le complément des données du gars qui se trouve de l'autre côté du garage et de l'équipe Honda. Mais les manières de régler la moto sont différentes et il faut se concentrer sur soi-même, sur son propre week-end et là où l'on peut progresser. Alors oui, il est certain que ça aurait eu de la valeur pour moi de courir la semaine dernière, mais je ne pouvais pas alors il n'y a pas lieu d'en parler. Cette semaine, j'ai des données pour piloter et on partira de là.

Avec Guillaume Navarro