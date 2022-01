Cal Crutchlow prolonge avec Yamaha comme pilote essayeur

Yamaha a profité de la reprise des essais MotoGP, ce lundi à Sepang, pour officialiser que Cal Crutchlow resterait pilote d'essais de la marque pour les saisons 2022 et 2023.

L'information avait été avancée par Lin Jarvis à la fin de la saison dernière, le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing expliquant que l'équipe et le pilote s'était déjà "accordés sur les termes" de l'accord. Celui-ci est donc désormais signé et l'Anglais a l'assurance de poursuivre son travail pour deux ans de plus.

"Je suis heureux de passer les deux prochaines années avec le team Monster Energy Yamaha MotoGP en tant que pilote d'essais officiel. Je pense que cela a du sens pour toutes les parties concernées de poursuivre la bonne relation de travail que l'on a eue l'année dernière. Je m'y investirai à nouveau à 100%", commente Cal Crutchlow.

Après avoir mis un terme à sa carrière de pilote de course fin 2020, Crutchlow a rejoint le groupe Yamaha, dont il s'était séparé en 2013. Champion du monde Supersport avec la marque d'Iwata en 2009 et vainqueur de trois courses WorldSBK en 2010, il avait fait ses débuts en MotoGP dans la foulée et passé trois ans chez Tech3. Après un passage éclair chez Ducati, il était devenu l'un des piliers du groupe Honda, avec lequel il a remporté ses trois victoires MotoGP.

Yamaha a rapidement souhaité s'assurer ses services lorsque le pilote anglais a annoncé son souhait de cesser son engagement de titulaire. Il a ainsi pris le relais de Jorge Lorenzo, dont le rôle de pilote essayeur en 2020 a été grandement chamboulé par la crise sanitaire. Bien que le programme d'essais ait à nouveau été perturbé en 2021, le travail du test team s'est renforcé autour de Cal Crutchlow et de son chef mécanicien, Silvano Galbusera. Il a par ailleurs disputé quatre Grands Prix, afin d'apporter son aide après le départ de Maverick Viñales et la blessure de Franco Morbidelli. Yamaha a d'ores et déjà promis de faire encore plus appel à lui en 2022.

Crutchlow se trouve actuellement à Sepang où se déroule le Shakedown du test officiel qui réunira le plateau MotoGP samedi et dimanche. Durant ces trois premières journées, les pilotes essayeurs partagent la piste avec les rookies de la nouvelle saison et les pilotes d'Aprilia, seul constructeur à encore bénéficier des concessions réglementaires.

