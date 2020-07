Crutchlow tentera de participer au GP d'Andalousie

À l'instar de Marc Márquez, Cal Crutchlow est lui aussi passé sur la table d'opération ce mardi à Barcelone, dans le même hôpital et entre les mains du même chirurgien. Dans un week-end marqué par les chutes et les blessures à Jerez, le pilote britannique s'était blessé lors d'un accident survenu pendant le warm-up du Grand Prix d'Espagne, dimanche dernier. Victime d'une fracture du scaphoïde de la main gauche, il avait dû déclarer forfait pour la première épreuve de la saison 2020. Ce n'est pourtant pas cette blessure qui l'avait empêché de courir, puisqu'elle avait été découverte plus tard, mais une commotion cérébrale, des hématomes au visage et un traumatisme du cou.

Le Docteur Xavier Mir a opéré le pilote de 34 ans ce matin, à l'hôpital universitaire Dexeus de Barcelone. L'opération s'est bien déroulée et a été un succès, ce qu'avait déjà indiqué plus tôt dans la journée Alberto Puig, team principal de Repsol Honda, et ce qu'a confirmé l'équipe LCR un peu plus tard.

"Je voudrais remercier le Docteur Mir et son équipe médicale pour l'opération du poignet gauche de Cal ce matin", fait savoir Lucio Cecchinello, patron du team LCR. "Une petite vis a été insérée au niveau du scaphoïde pour fixer la fracture. L'opération s'est bien passée, comme m'en a informé le Docteur Mir personnellement, et Cal sortira de l'hôpital en fin de journée."

Le prochain défi qui attend Crutchlow est désormais de se préparer pour reprendre le guidon dès le week-end prochain. Il entend participer au Grand Prix d'Andalousie, toujours sur le circuit de Jerez, mais ce sont les premiers essais libres qui feront office de juge de paix.

"Si tout se passe bien, nous nous attendons à le revoir sur le circuit Ángel Nieto de Jerez jeudi matin, où il sera ausculté par le Docteur Ángel Charte, directeur médical de la Dorna, qui évaluera s'il est apte à courir", précise Cecchinello. "Notre staff technique travaille afin que tout soit prêt pour permettre à Cal de rouler vendredi matin lors des essais libres."