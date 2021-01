Les GP d'Argentine et des Amériques reportés, Portimão de retour

Le calendrier 2021 du MotoGP dévoilé au mois de novembre restait provisoire en raison de la pandémie de COVID-19. La FIM, IRTA et Dorna Sports ont annoncé le report des courses en Argentine, à Termas de Río Hondo, et aux États-Unis, à Austin, deux déplacements initialement prévus au mois d'avril, le 11 et le 18. Aucune nouvelle date n'a été annoncée pour ces deux rendez-vous.

Afin de maintenir le même nombre de courses, deux Grands Prix ont été ajoutés, le premier à Losail, qui accueillera le championnat une seconde fois, le 4 avril, pour le GP de Doha, une semaine après la première course sur le circuit, qui marquera le lancement de la saison. Les deux épreuves se dérouleront en nocturne. Il y a quelques jours, les équipes ont discuté de la possibilité d'avancer le GP du Qatar pour le rapprocher des tests prévus à Losail, mais cette option n'a pas été retenue.

Le second ajout est le GP du Portugal, sur le circuit de l'Algarve, très prisé par les championnats du monde en ce moment puisqu'il vient d'intégrer le calendrier 2021 du WEC. Portimão a déjà accueilli le MotoGP en 2020, dans un calendrier totalement chamboulé par le COVID-19. Le circuit prend la date que devait occuper le GP des Amériques, tandis que le GP de Doha sera une semaine avant la date initialement prévue pour l'Argentine.

Le reste du calendrier est maintenu en l'état mais il reste provisoire, avec le circuit de Mandalika, en Indonésie, comme réserviste, un statut que Portimão occupait jusque-là. En novembre, Igora Drive figurait également parmi les réservistes, avec la priorité sur Mandalika, mais le circuit russe n'est plus mentionné par la FIM et le MotoGP.

Dans le calendrier dévoilé il y a deux mois, une course restait à déterminer au cœur de l'été, à la date habituellement dévolue à Brno, mais cette date a disparu. À ce jour, le circuit tchèque n'a pas signé de nouveau contrat.

