Le calendrier 2021 définitif confirmé, le GP d'Argentine annulé

Le calendrier 2021 du MotoGP n'a cessé d'évoluer depuis le début de l'année, au gré des contraintes sanitaires posées par la pandémie de COVID-19 à travers le monde et dans les pays que devait visiter le Championnat du monde. La Dorna a dévoilé la version définitive du calendrier pour la saison en cours, sans surprise au programme.

Il n'y a même aucun changement à noter depuis la dernière version publiée dans le courant du mois d'août, qui annonçait l'annulation du Grand Prix de Malaisie, comme les autres courses prévues en Asie, au Japon et en Thaïlande, disparues du calendrier dans les semaines précédentes. Plus tôt dans l'année, l'Australie et la Finlande avaient également renoncé à accueillir le MotoGP.

Le GP d'Argentine, qui n'a pas pu se tenir en début d'année, restait au programme à une date inconnue mais il n'aura finalement pas lieu. Le circuit de Termas de Río Hondo a subi des dégâts après un incendie cette année et le COVID-19 ne permet pas d'organiser la course. La FIM évoque des "restrictions logistiques et les dégâts sur les infrastructures" pour expliquer cette annulation.

Après le GP d'Aragón disputé ce week-end, cinq manches seront donc au rendez-vous avec des déplacements à Misano puis à Austin, suivis d'une deuxième manche à Misano, dont la dénomination officielle a aussi été annoncée ce samedi. La course sera nommée Grand Prix d'Émilie-Romagne et du Made in Italy, comme pour Imola en F1 plus tôt cette année.

Les pilotes retrouveront ensuite Portimão, déjà visité en début d'année, avant la traditionnelle conclusion de la saison sur le circuit de Valence. Il y aura ainsi un total de 18 Grands Prix cette année, deux de moins que ce qu'avait initialement prévu la Dorna, et quatre circuits auront été visités à deux reprises : Losail, le Red Bull Ring, Misano et Portimão, dans deux week-ends consécutifs pour les deux premiers et à des dates plus éloignées pour les deux autres.

Le MotoGP avait déjà annoncé le calendrier des essais de pré-saison pour 2022, prévus à Sepang et à Mandalika, sans l'habituel test de Losail. Une séance a été ajoutée cette année à Jerez, les 18 et 19 novembre, dans la semaine suivant le GP de Valence.

Le calendrier MotoGP 2021

* Course nocturne