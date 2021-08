Le GP de Malaisie annulé, une seconde course à Misano

La pandémie de COVID-19 continue à provoquer des chamboulement dans les différents calendriers et le MotoGP ne fait pas exception. C'est maintenant au tour du Grand Prix de Malaisie, prévu du 22 au 24 octobre, d'être annulé en raison de la situation sanitaire dans le pays, où le nombre de cas détectés quotidiennement ne cesse d'augmenter depuis le début du mois de juillet.

Afin de conserver le même nombre de dates, le MotoGP a déjà trouvé une course de remplacement à celle de Sepang en ajoutant une seconde manche à Misano, à la date prévue jusque-là pour le déplacement en Malaisie. La dénomination officielle de l'épreuve reste à confirmer mais l'an dernier, la seconde course organisée sur la piste avait pris le nom de GP d'Émilie-Romagne.

Dans le calendrier actuel, le plateau doit donc faire deux passages sur le circuit italien en à peine plus d'un mois, entrecoupés par un lointain détour par Austin, initialement prévu au printemps mais depuis déplacé à l'automne. Le maintien du GP des Amériques reste cependant incertain en raison d'une recrudescence des cas de COVID-19 au Texas.

Le Grand Prix de Malaisie était le seul déplacement en Asie encore prévu au calendrier après l'annulation de Motegi en juin puis de Buriram il y a moins d'un mois. Un premier déplacement été prévu à Sepang en début d'année, pour les traditionnels tests de pré-saison, et avait lui aussi été déprogrammé. Pour pallier les différents reports et annulation de courses, Losail et le Red Bull Ring ont accueilli deux courses chacun et il est donc prévu de faire deux déplacements à Misano puis de revenir à Portimão, qui a déjà ouvert la saison européenne en début d'année.

Le GP d'Argentine reste au calendrier à une date inconnue mais ce déplacement sera difficile à intégrer, d'autant plus que le circuit de Termas de Río Hondo a subi d'importants dégâts après un incendie en début d'année.

Le circuit de Mandalika apparaît de son côté comme réserviste, avant que le GP d'Indonésie intègre le calendrier de façon pérenne en 2022. Dans le précédent calendrier publié, le MotoGP précisait chercher un remplacement au GP de Thaïlande mais cette mention a disparu, ce qui signifie qu'il pourrait finalement y avoir un total de 18 courses cette année.

Le calendrier MotoGP 2021

* Course nocturne