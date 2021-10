Le MotoGP confirme son calendrier 2022 provisoire

La saison 2021 touche à sa fin, avec encore trois courses au programme. La Dorna a donné une esquisse de ce qui attend les pilotes l'an prochain en confirmant la première version du calendrier 2022 du MotoGP, déjà dévoilé par Motorsport.com mercredi. Le Championnat du monde entend retrouver un programme conforme à ses habitudes, avec un nombre record de 21 courses.

Les déplacements hors Europe, annulés en 2020 et limités au Qatar et aux États-Unis cette année, feront leur retour, avec les courses en Argentine, au Japon, en Thaïlande, en Australie et en Malaisie. Comme prévu, deux nouveaux Grands Prix sont annoncés, en Indonésie sur le circuit de Mandalika en début d'année et en Finlande au cœur de l'été, une course programmée depuis 2020 mais annulée deux années consécutivement à cause de la pandémie. Le circuit du KymiRing doit encore être homologué par la FIM.

Pour les courses en Europe, la manche de Portimão reste au calendrier après être apparue l'an passé pour pallier les nombreuses annulations. Silverstone et le Red Bull Ring inversent leurs positions au calendrier, tout comme Misano et Alcañiz. Le Grand Prix de France 2022 se déroulera du 13 au 15 mai au Mans, la billetterie ayant déjà été ouverte.

Malgré les trois courses supplémentaires, la durée de la saison ne sera allongée que de deux semaines par rapport à 2021. Le programme gagnera en densité, avec une première course avancée de trois semaines et une dernière manche elle aussi avancée, d'une semaine. L'augmentation du nombre d'épreuves sera en grande partie absorbée par une pause estivale ramenée à quatre semaines, contre six cette année.

Le COVID-19 sévissant encore sur la planète, ce calendrier n'est pas encore définitif : "Toutes les dates, ainsi que la présence des spectateurs, sont sujettes à l'évolution de la pandémie et à l'approbation des gouvernements et autorités compétents", précise la FIM.

Le calendrier MotoGP 2022 provisoire

* Course nocturne

** Sous réserve d'homologation par la FIM