Le calendrier des essais de pré-saison dévoilé

Après avoir révélé son calendrier 2021 provisoire, avec le retour espéré des courses qui n'ont pas pu être organisées cette année en raison de la pandémie de COVID-19, le MotoGP a annoncé les dates des trois séances d'essais qui se tiendront avant le début de la saison.

Comme pour les courses, ce calendrier des essais reprend le programme habituel malgré le COVID-19, avec un "shakedown" de trois jours en février sur le circuit de Sepang, suivi d'une seconde séance de la même durée sur le circuit malaisien. Les pilotes se rendront ensuite sur le circuit de Losail en mars, pour une nouvelle séance de trois jours. La saison 2021 doit débuter deux semaines plus tard sur le même circuit.

Le MotoGP n'a pas annoncé de plan B si les déplacements vers la Malaisie et le Qatar sont rendus impossibles par la pandémie de coronavirus aux mois de février et mars. La situation est différente pour le calendrier de la saison 2021, avec trois circuits réservistes : Portimão au Portugal, Igora Drive en Russie et Mandalika en Indonésie sont prêts à accueillir des courses si d'autres épreuves doivent être annulées.

Pour les catégories Moto2 et Moto3, une seule séance d'essais est prévue avant le début de la saison 2021, sur le circuit de Jerez, du 16 au 18 mars.

Calendrier provisoire des essais de pré-saison 2021