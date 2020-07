Le MotoGP ne quittera pas l'Europe en 2020

Le calendrier MotoGP a été définitivement amendé pour cette saison atypique, chamboulée par la pandémie de COVID-19, avec l'annonce ce matin de l'annulation des trois derniers Grands Prix extra-européens qui restaient jusqu'à présent en sursis.

Lors de l'officialisation le 11 juin d'un premier programme, intégralement concentré en Europe et comportant 13 Grands Prix à partir de la date de la reprise, quatre épreuves restaient sous réserve, en l'occurrence les Grands Prix des Amériques, d'Argentine, de Thaïlande et de Malaisie.

On savait d'emblée que seules trois de ces quatre épreuves, au maximum, pourraient être maintenues, puisque le championnat ne se serait pas étendu au-delà du 13 décembre, laissant seulement trois dates possibles sur l'agenda. Les instances s'étaient engagées à faire connaître leur sort avant le 31 juillet, afin que chacun sache sur combien de rounds se projeter pour ce championnat. Le Grand Prix des Amériques a pris les devants en annonçant son annulation le 8 juillet, et peu d'espoirs perduraient concernant les autres épreuves. Elles sont aujourd'hui officiellement annulées pour 2020.

En revanche, une épreuve a été ajoutée à ce calendrier définitif et le championnat ne se terminera pas à Valence mais une semaine plus tard, le 22 novembre, sur un circuit qui doit encore être annoncé. Ce Grand Prix supplémentaire sera annoncé le 10 août. D'après les informations de Motorsport.com, tout porte à croire qu'il s'agira du Portugal et de la piste de Portimão, qui a déjà décroché l'organisation d'un Grand Prix de Formule 1 pour octobre prochain. Le tracé portugais n'a jamais accueilli le MotoGP mais fait partie des circuits de réserve.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons l'annulation des Grands Prix d'Argentine, de Thaïlande et de Malaisie, qui nous manqueront beaucoup au calendrier 2020", confie Carmelo Ezpeleta, patron de la Dorna. "La passion des fans qui traverse souvent les continents pour profiter du MotoGP avec nous à Termas de Río Hondo, Buriram et Sepang est incroyable, ce qui crée une ambiance unique pour accueillir la discipline. Néanmoins, nous sommes ravis d'ajouter un Grand Prix supplémentaire en Europe au calendrier 2020 et de révéler notre nouvel accord qui verra le MotoGP courir en Thaïlande à Buriram au moins jusqu'en 2026. Nous sommes impatients de retourner en Thaïlande, en Argentine et en Malaisie l'année prochaine et je tiens à remercier les fans pour leur patience et leur compréhension."

Avec 14 Grands Prix pour la catégorie reine (le Moto2 et le Moto3 en auront eu 15 puisqu'ils ont pu courir au Qatar) le MotoGP connaît son championnat le plus court depuis 1998, et ce alors que 2020 devait marquer un record avec 20 courses initialement prévues. C'est aussi la première fois depuis 1986, saison qui avait vu l'annulation du Grand Prix d'Afrique du Sud, que le Championnat du monde se déroulera intégralement en Europe.

Alors que cinq pistes accueillent deux Grands Prix afin d'optimiser au maximum les déplacements face aux fortes contraintes engendrées par la situation sanitaire mondiale, le MotoGP perd au total 11 des 20 circuits qui devaient composer son tour du monde cette saison.

Avec Oriol Puigdemont

Calendrier MotoGP modifié pour 2020 :

Date Grand Prix Circuit 6-8 mars GP du Qatar* Losail 17-19 juillet GP d'Espagne Jerez 24-26 juillet GP d'Andalousie Jerez 7-9 août GP de République Tchèque Brno 14-16 août GP d'Autriche Red Bull Ring 21-23 août GP de Styrie Red Bull Ring 11-13 septembre GP de Saint-Marin et de la Riviera de Rimini Misano 18-20 septembre GP d'Émilie-Romagne et de la Riviera de Rimini Misano 25-27 septembre GP de Catalogne Barcelone 9-11 octobre GP de France Le Mans 16-18 octobre GP d'Aragón Aragón 23-25 octobre GP du Teruel Aragón 6-8 novembre GP d'Europe Valence 13-15 novembre GP de Valence Valence 20-22 novembre GP annoncé ultérieurement

* Moto2 et Moto3 uniquement