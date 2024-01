Campinoti pressent une surprise Zarco en 2024

Paolo Campinoti est avant tout le patron du team Pramac, mais il est peut-être aussi le plus grand fan de sa propre équipe, un spectateur qui n'a pas boudé son plaisir en voyant ses pilotes évoluer au plus haut niveau du championnat la saison dernière.

Neuf victoires en course sprint, cinq en Grand Prix, et une farandole de podiums : Jorge Martín et Johann Zarco ont multiplié les grosses performances, jusqu'à faire de Pramac Racing la meilleure équipe de la saison, tout en contribuant au titre constructeurs de Ducati. Au championnat pilotes, à la cinquième place du Français s'est ajoutée la lutte tenace de l'Espagnol pour tenter de coiffer la couronne, une ambition finalement déçue lors de la toute dernière course, sans qu'il ait démérité.

"Pour nous, cela a été une année non pas exceptionnelle mais plus encore, en ayant remporté le championnat par équipes, ce qu'aucun team privé n'avait réussi à faire par le passé. Rien que pour ça, c'est un résultat incroyable. Et puis, faire durer le championnat [pilotes] jusqu'à la dernière course, ça a été impressionnant. Nous voulons repartir de là, même si ce sera encore plus difficile la saison prochaine, étant donné que tout le monde sera encore plus affûté", pressent Paolo Campinoti dans une interview bilan accordée à La Gazzetta dello Sport.

Déjà tourné vers le prochain championnat, le patron de l'équipe toscane ne sait que trop bien que toute saison réussie appelle à une confirmation, mais que personne en MotoGP ne reste les bras ballants après s'être fait battre. Les quatre premiers pilotes du championnat 2023 ont beau rester en poste, la grille change suffisamment pour que de nouvelles opportunités émergent. Et l'arrivée de concessions favorables à Honda et Yamaha pourrait également rebattre les cartes.

"Il y a Márquez sur la Ducati, Honda dont je suis certain qu'ils seront meilleurs, Aprilia qui grandit… Ça ne va pas être facile de rééditer cela", explique-t-il. "Objectivement, l'équipe a mûri dans son ensemble et ça donne bon espoir, mais en MotoGP personne ne plaisante. Honda investit beaucoup, Yamaha a beaucoup bougé sur le marché des techniciens, ça ne va pas être facile de répéter l'opération. Bien entendu, nous allons essayer, même si je ne crois pas qu'on puisse donner pour acquis, ou simplement penser repartir de là."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín a porté très haut les couleurs de Pramac en 2023.

"Pour moi, tout le monde sera plus fort. Et à mon avis, cette année, il y aura aussi Bastianini dans la course au titre. Il a eu une saison très perturbée en 2023, mais c'est un très grand pilote et, s'il n'est pas à nouveau frappé par la malchance, il sera tout le temps aux avant-postes. Il faudra que l'on arrive à élever encore plus notre niveau d'attention et de professionnalisme."

Outre Jorge Martín, vice-Champion du monde en titre, Pramac alignera cette année Franco Morbidelli, en qui Paolo Campinoti croit beaucoup malgré les difficultés qu'il a affrontées depuis trois ans. "Franco est super motivé. Je crois que c'est sa très grosse opportunité et s'il est vrai qu'il n'est pas cramé, ce que je crois fortement, et qu'il est encore un grand pilote, alors je dis que 2024 pourrait être son année."

Une opportunité pour Zarco chez Honda ?

Interrogé sur celui qui pourrait créer la surprise en 2024, Paolo Campinoti fait un pari : "Zarco". Et le patron italien sait de quoi il parle, lui qui a encadré Johann Zarco pendant trois ans chez Pramac, témoin de sa ténacité alors qu'il s'est sans relâche battu dans le haut du panier jusqu'à décrocher une première victoire très attendue au GP d'Australie, la saison dernière.

Passé sur la Honda quelques jours plus tard, le Français a retrouvé une moto qu'il avait brièvement pilotée en 2019, alors en transition entre son poste de pilote officiel KTM et les équipes satellites Ducati. "Après avoir fait ses premiers tours avec la moto de 2023, il voulait arrêter, alors qu'il a trouvé celle de 2024 impressionnante", croit savoir Paolo Campinoti en évoquant ce premier test de l'intersaison, durant lequel Zarco est passé du modèle sortant au nouveau prototype développé par le HRC. "Alors il sera lui aussi dans le lot des candidats cette année", affirme-t-il, s'ajoutant aux petites voix qui se multiplient pour voir en Honda le plus gros outsider de 2024.

Ces premiers essais de l'intersaison avaient aussi poussé Joan Mir à saluer le gros travail abattu au Japon, estimant que "ces gens savent faire des motos" après avoir perçu les progrès sur la nouvelle machine. Désormais aidé par les concessions, Honda met tout en œuvre pour en tirer profit au maximum et rebondir au plus vite. Si le constructeur japonais réussit son coup, Johann Zarco, Joan Mir mais aussi Luca Marini et Takaaki Nakagami pourraient bien, en effet, être à la bonne adresse.