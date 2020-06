Carlo Ubbiali, 9 fois Champion du monde, est décédé

Les Grands Prix moto ont perdu aujourd'hui l'une de leurs Légendes. Carlo Ubbiali, né à Bergame en 1929, était de ceux qui participèrent à la première saison du Championnat du monde, en 1949, et il en fut l'un des premiers piliers, spécialiste des catégories 125cc et 250cc.

Victorieux pour la première fois en 1950, au Grand Prix d'Ulster 125cc disputé à Belfast, il allait pendant dix ans jouer la gagne sur la scène mondiale, avec une courbe de résultats impressionnante : en 71 départs, il connut le podium 68 fois. Sacré pour la première fois en 1951, toujours en 125cc, il célébra ce premier titre avec le constructeur italien Mondial à seulement 22 ans, ce qui en faisait pour l'époque un record de précocité. Il remporta un autre championnat dans la catégorie avant d'accéder aux 250cc, cette fois avec MV Agusta qui deviendrait bientôt sa marque fétiche.

Une fois passé à l'échelon supérieur, il se partagea entre les deux catégories dans lesquelles il excellait et continua à cumuler les succès, construisant sa réputation face notamment à Bruno Ruffo, Gianni Leoni et Cecil Sandford. Après une première victoire 250cc à Monza, en 1955, le premier titre dans la catégorie arriva l'année suivante. Il entrait alors dans une phase de domination de sa carrière, couronnée notamment par un double titre 125cc-250cc en 1956, 1959 et 1960.

Lorsqu'il raccrocha en 1960, sans s'être attaqué à la catégorie 500cc compte tenu d'un physique ayant poussé son constructeur à privilégier son engagement en 125cc et en 250cc, il avait remporté 39 Grands Prix (26 en 125cc et 13 en 250cc). Son palmarès affichait également neuf titres mondiaux, un record à l'époque. Il fut ensuite rejoint par Mike Hailwood et Valentino Rossi au nombre de sacres, et devancé par Ángel Nieto (13) et Giacomo Agostini (15).