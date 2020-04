La pause ferait-elle réfléchir les pilotes qui pensaient s'arrêter ?

Comme bon nombre de ses collègues team principals, Lucio Cecchinello devait entamer la saison 2020, en mars, avec deux pilotes entrant dans leur dernière année de contrat. Si Takaaki Nakagami n'en est qu'à sa troisième saison dans la catégorie reine et affiche encore la motivation d'un jeune pilote, Cal Crutchlow, 34 ans, n'a pas caché ces derniers temps qu'une certaine usure pourrait lui faire envisager de raccrocher.

Troisième pilote le plus âgé du plateau (seuls six pilotes ont passé le cap des 30 ans), l'Anglais porte les stigmates de sa carrière et de blessures qui n'ont parfois pas complètement guéri, et il fait partie, avec Valentino Rossi et Andrea Dovizioso, de ceux qui pourraient se laisser tenter par les sirènes d'une retraite sportive bien méritée. Cependant, l'arrêt forcé et prolongé auquel les pilotes, comme nous tous, sont soumis pourrait en mener certains à réfléchir et à pondérer leur position, selon Cecchinello.

"Je crois que cette période de pause pourra servir à recharger les batteries d'un peu tout le monde, surtout les pilotes qui peut-être pensaient arrêter de courir. Je pense que cette période peut les mener à y repenser, parce qu'ils se rendent compte que sans la moto ils s'ennuient en restant à la maison sans rien faire", explique l'ancien pilote à Sky Italia.

"Je n'exclus pas que Valentino Rossi aussi puisse demander un prolongement d'un an à Yamaha", se risque-t-il même à envisager. Et de poursuivre au sujet de son pilote : "Avec Cal, on s'était fixé comme objectif de faire les trois ou quatre premières courses du championnat et ensuite d'évaluer [la situation], pour comprendre s'il avait encore envie de courir et surtout si Honda était disposé à soutenir son projet. En ce moment, Cal a des contacts directs avec Honda et j'espère pouvoir vous donner des nouvelles bientôt."

Concernant son deuxième pilote, Lucio Cecchinello a moins de doutes, estimant que le contexte ne favorisera pas de grosses prises de risques en termes de transferts, et ce alors que l'on ignore toujours de combien de courses se composera le championnat. "Nakagami, je pense qu'il continuera avec notre équipe, soutenu par le projet du HRC", pressent-il. "Tout ce qui se passe n'aide pas à de gros mouvements du marché, parce qu'il n'y a pas de gros éléments d'évaluation objective pour penser prendre des risques, et il n'existe pas de motivation pour changer des projets qui fonctionnent. Nakagami mérite donc d'être renouvelé."

