Chaleur et gros freinages : premier défi pour la pression des pneus

La mise en application du contrôle de la pression pneumatique, dans une limite désormais non plus recommandée mais obligatoire, a commencé à susciter quelques difficultés lors du GP d'Autriche, disputé dans des conditions bien plus chaudes que l'épreuve anglaise deux semaines plus tôt.

Pour Michelin, il s'agit d'une question de sécurité, afin que les pilotes ne prennent pas la piste avec une pression trop faible pouvant entraîner des dégâts sur les pneus et des situations de danger. La pression minimale devant être respectée est donc fixée à 1,7 bar pour le pneu arrière et 1,88 pour le pneu avant. Seulement, dans des circonstances pouvant favoriser l'augmentation rapide de la pression, les pilotes semblent très vite passer au-dessus des 2 bar, le niveau au-delà duquel ils expliquent ressentir une perte d'adhérence et une plus grande instabilité au freinage.

Vainqueur des deux courses de Spielberg, Pecco Bagnaia a ainsi indiqué avoir dépassé cette "limite" à la fois lors de l'épreuve longue de dimanche et lors du sprint disputé la veille. Il n'est pas le seul en cela : même si aucun chiffre officiel n'est disponible, certains affirmaient dès samedi que leur pression avait beaucoup grimpé, malgré seulement 14 tours de course à parcourir.

"C'est clairement une règle qui ne plaît à personne", commentait alors Pecco Bagnaia, malgré sa victoire dans l'épreuve courte. "J'étais seul devant et ma pression était bien au-delà de la limite. Donc pour moi, c'est plus dangereux dans ce cas-là. Et dans le cas où on se trouve dans un groupe, on sait parfaitement qu'on peut avoir des soucis avec la pression si on est derrière."

Lors de la course principale, le pilote Ducati s'est à nouveau trouvé seul en tête, et pourtant il a une nouvelle fois vu sa pression grimper trop haut à son goût. "La pression du pneu avant a atteint des sommets", a-t-il indiqué. "Je n'ai pas eu l'opportunité de rouler en paquet, mais j'étais déjà à la limite. Non, en fait, j'étais au-delà de la limite, et de loin. Il est vrai qu'on avait plus de marge pour cette course et ça aidait, clairement, mais même en étant seul ma pression était au-dessus de 2 [bar]. Franchement, au-delà de 1,9, ça devient plus difficile de piloter."

Ce que requiert le règlement, c'est que 50% de la distance d'une course Grand Prix et 30% de la course sprint soient parcourus avec le minimum requis (1,7 bar à l'arrière et 1,88 à l'avant). Des sanctions sont prévues en cas de pression inférieure au-delà de cette fenêtre de temps, l'objectif étant d'aller jusqu'à une disqualification, néanmoins le caractère nouveau de cette obligation et les nombreux débats sur le sujet poussent les officiels à se montrer conciliants pour le moment. Un avertissement sera simplement donné à la première infraction, puis des pénalités appliquées à raison de trois, six et 12 secondes entre la deuxième et la quatrième infraction.

Les pilotes doivent respecter une pression minimale pendant 50% des Grands Prix et 30% des courses sprint.

Chacun savait également que le Red Bull Ring serait un challenge sur ce point, même si le système s'adapte au lieu et prend en compte la pression atmosphérique liée notamment à l'altitude − ce que certains pilotes ont traduit par le fait d'avoir plus de "marge". Compte tenu de sa configuration, la piste autrichienne soumet les pneus à un fort stress. Les grosses zones de freinage obligent aussi à l'utilisation de disques de freins plus grands, lesquels contribuent à générer de la chaleur, qui se transmet également aux pneus avec des températures et une pression qui augmentent. Et les conditions ont été jugées extrêmes avec des températures élevées, une adhérence faible et une usure des pneus marquées, due notamment aux glissades et à cette chaleur.

Aleix Espargaró reconnaissait en effet que les difficultés, qu'il a particulièrement ressenties, avaient été accentuées par la typologie de la piste : “On en demande beaucoup au pneu avant pour stopper la moto, il y avait près de 50°C sur le bitume... C’était la pire combinaison qui soit : avec la piste plus les températures, c’est difficile de faire mieux.”

Les équipes doivent calculer et se montrer très précises dans le choix des pressions. Mais le pilotage est assez différent, il faut être plus calme sur les freinages. Pecco Bagnaia

Or, en constatant une meilleure gestion de la question sur sa KTM entre le sprint et la course principale, Brad Binder a de son côté mis en lumière le fait que les équipes techniques vont devoir s'adapter à ce nouveau cadre en trouvant des solutions pour limiter la chaleur et la pression des pneus avant, ce que le délai consenti avant l'application d'éventuelles disqualifications doit justement permettre.

"Franchement, aujourd'hui, ça allait plutôt. Mon team a vraiment fait du très bon boulot depuis hier. Je ne crois pas que ma pression soit montée aussi haut qu'hier", a commenté le pilote KTM après la course de dimanche, tout en admettant avoir eu des blocages de roue au bout de quelques tours passés derrière Bagnaia. "À un moment donné, je n'ai pas arrêté de pousser, encore et encore, et j'ai perdu l'avant plusieurs fois, et là on se dit qu'on sait comment ça va se finir alors il faut se montrer intelligent. Dès qu'il a eu un peu d'avance, ça s'est refroidi un peu et je me suis senti en sécurité."

"Cette piste est l'une de celles qui, à mon avis, soumet le pneu avant aux plus grandes forces et où la pression est la plus critique", a souligné Binder. "Je pense donc que mon team a vraiment fait du super boulot. Je n'ai aucune idée de ce que ça a été, mais étant donné à quel point ça aurait pu être mauvais, je crois qu'ils ont fait du super boulot."

Avec ce nouveau cadre, c'est un nouveau défi qui se met en place pour les techniciens. "Les équipes doivent calculer et se montrer très précises dans le choix des pressions. Mais le pilotage est assez différent, il faut être plus calme sur les freinages", a ainsi constaté Pecco Bagnaia, qui ajoutait dimanche : "Ça n'était pas facile, mais il faut qu'on comprenne ça, qu'on progresse et qu'on s'habitue à cette règle parce qu'à présent, ça va tout le temps être comme ça."

Aleix Espargaró a passé les courses autrichiennes dans le peloton et souffert de la hausse de température et de pression de son pneu avant.

Le fait est aussi que chaque moto génère une chaleur différente en fonction de sa propre configuration. Ce point, ajouté au fait qu'il a couru dans le peloton, a mené à une situation assez extrême pour Aleix Espargaró. Parti avec "moins de 1,5" pour le sprint, le pilote Aprilia a vu sa pression atteindre "plus de 2,2". Cela l'a contraint, a-t-il affirmé, à prendre le départ de la course principale avec un pneu lui donnant l'impression d'être presque à plat.

"[Samedi] on a battu notre record, j'étais l'un des pilotes avec la pression la plus élevée et [dimanche] on a commencé avec [une pression] très, très, très faible, c'était comme [avoir] un pneu à plat", expliquait l'Espagnol, reconnaissant lui aussi la part de travail à effectuer au sein des équipes pour s'adapter. "On a aussi des soucis chez Aprilia parce qu'on a la moto qui a la température la plus élevée, en plus de la pression. On a atteint des données très élevées, notre record de température à l'avant sur les quatre Aprilia, donc on doit travailler sur ça."

"Évidemment, ça a été difficile à gérer, mais c'est quelque chose qui n'est pas complètement sous notre contrôle car ça dépend beaucoup de la manière dont va se dérouler la course", a ajouté Marco Bezzecchi, troisième dimanche. "Par exemple, en ce qui me concerne, je n'étais pas trop mal mais à partir du moment où j'ai passé trop de tours derrière Álex [Márquez], j'ai commencé à être en difficulté et j'ai beaucoup fait l'élastique [pour laisser de l'espace, puis se rapprocher, ndlr]."

"C'était dur, mais il faut qu'on s'y habitue parce que ce sera comme ça pour les prochaines années. Et c'était aussi l'une des pires pistes pour la pression car on freine très fort, donc je pense que maintenant qu'on a passé cette course, ça va un peu redescendre, du moins je l'espère."

S'il faisait partie de ceux qui annonçaient "des processions" avant la mise en application de la règle, Aleix Espargaró a balayé l'idée que les écarts très marqués observés dimanche aient effectivement été causés par ces questions pneumatiques. "Non, non, c'est l'Autriche, c'est ce tracé", a-t-il assuré, pointant le caractère stop-and-go du tracé. Les avis divergeaient cependant et, pour Jorge Martín, cela ne fait aucun doute : "C'est lié à la pression", a-t-il affirmé sans hésitation, expliquant avoir vu son pneu avant atteindre un niveau élevé dès le neuvième tour et s'être senti bien plus à l'aise une fois qu'il a eu une piste dégagée. "C'est dur de se suivre, et il faut qu'on trouve une solution parce que, comme ça, on va avoir des courses ennuyeuses."

