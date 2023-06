À quoi ressemblerait le championnat sans les courses sprint ?

La saison 2023 restera dans les annales pour avoir vu le lancement du format sprint en MotoGP. Lors de chaque Grand Prix, une course est systématiquement disputée le samedi, sur une distance réduite de moitié et avec à la clé un maximum de 12 points, contre 25 le dimanche. Neuf pilotes y sont récompensés, contre 15 lors de la course principale.

Selon que l'on soit servi ou pas par ce format, on peut estimer que le sprint permet d'engranger des points qui se révèleront précieux dans l'optique du titre, ou au contraire qu'une contre-performance n'est pas trop dommageable compte tenu du peu de points en jeu. Mais rien de tel que de se pencher véritablement sur les résultats pour comprendre qui y a gagné ou perdu le plus.

Le leader ne serait pas le même

On remarque que plusieurs pilotes figurant en haut du classement général actuel ont obtenu une moisson assez équivalente le samedi et le dimanche, ce qui est le signe de quelques contre-performances lors des courses longues compte tenu de la différence de barème. Cela vaut notamment pour le leader, Pecco Bagnaia, qui ne serait que troisième s'il n'avait couru que le dimanche, ou de Brad Binder, qui descendrait à la sixième place.

À l'inverse, Marco Bezzecchi, qui est aujourd'hui deuxième à un point, serait leader si l'on comptait uniquement les courses du dimanche mais seulement quatrième avec celles du samedi.

Zarco et Quartararo désavantagés par le sprint

Et que dire des pilotes français ? Ce sont tout simplement ceux qui perdent le plus parmi les pilotes ayant marqué des points au sprint. Johann Zarco et Fabio Quartararo perdraient en effet sept places si le championnat ne prenait en compte que cette épreuve du samedi, et ils en gagneraient respectivement trois et cinq si l'on n'avait couru que le dimanche : Zarco serait alors deuxième et Quartararo quatrième !

Il faut dire qu'ils font partie, avec Álex Márquez et Maverick Viñales, des pilotes qui sont montés sur le podium le dimanche sans avoir décroché de médaille le samedi. Quartararo n'a même marqué qu'un seul point pour le moment lors des courses sprint.

Le cas inverse est celui de Marc Márquez, le seul à avoir terminé dans le top 3 d'une course le samedi mais pas le dimanche. L'Espagnol apparaît par ailleurs en bien meilleure position au "championnat sprint", et pour cause, il est tombé le dimanche lors des deux seuls Grands Prix qu'il a disputés jusqu'à présent.

Et on touche évidemment à la limite d'un tel exercice comptable : les courses, quelles qu'elles soient, peuvent avoir des conséquences et les nombreuses blessures de ce début de saison l'ont bien démontré, à l'image de celle d'Enea Bastianini qui n'a pas encore pu prendre de départ le dimanche. Il est donc impossible de dire ce que serait réellement la saison 2023 si les courses sprint n'avaient pas eu lieu.

Championnat ne comptant que les courses sprint

Championnat ne comptant que les courses du dimanche

Arrêtons là cette projection dans un championnat virtuel... La saison MotoGP compte bel et bien autant de courses sprint que de Grands Prix, et le classement avant la reprise, cette semaine au Mugello, est celui-ci :

Championnat pilotes après le GP de France (5/20)