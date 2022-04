Championnat - Aleix Espargaró leader pour la première fois

Enfin vainqueur en MotoGP à Termas de Río Hondo, Aleix Espargaró est également en tête du championnat pour la toute première fois, alors qu'il prenait son 200e départ dans la catégorie reine. Le Catalan a marqué 45 points dans les trois premiers Grands Prix de la saison, ce qui le place sept unités devant Brad Binder et neuf devant Enea Bastianini, leader après chacun des deux premiers rendez-vous de l'année.

Álex Rins occupe la quatrième place, avec le même déficit que Bastianini, devant Fabio Quartararo, qui perd deux positions après une course difficile en Argentine. Le Champion du monde 2021 devance Joan Mir, Miguel Oliveira, Johann Zarco et Jorge Martín, dont le compteur s'est enfin ouvert après des chutes à Losail et Mandalika. Marc Márquez, au départ d'une seule course cette année, ne pointe qu'au 15e rang.

Trois marques se sont imposées depuis le début de l'année mais c'est pourtant Suzuki, qui court après la victoire depuis 2020, qui mène le championnat des équipes, aidé par la régularité de son duo au premier plan. La firme de Hamamatsu a gagné deux places après avoir placé Rins et Mir dans le top 4 ce dimanche. L'équipe KTM officielle est deuxième devant Aprilia, Yamaha et Pramac, meilleure formation indépendante.

Chez les constructeurs, Ducati reprend l'avantage devant KTM, tandis qu'Aprilia passe de la sixième à la troisième place. Suzuki occupe la quatrième position devant Yamaha et Honda, qui paie l'absence de Márquez et la chute de Pol Espargaró.

Championnat pilotes après le GP d'Argentine

Championnat équipes après le GP d'Indonésie

Championnat constructeurs après le GP d'Indonésie

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 61 25 16 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 KTM 55 20 25 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Aprilia 45 13 7 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Suzuki 37 10 11 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Yamaha 35 7 20 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Honda 24 16 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -