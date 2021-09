Championnat - Bagnaia grignote l'avance de Quartararo

Malgré une huitième place décevante et une première victoire pour Pecco Bagnaia au Grand Prix d'Aragón au terme d'un sublime duel avec Marc Márquez, Fabio Quartararo reste un solide leader du championnat. En arrivant sur ce circuit, le Français avait 65 points d'avance sur Joan Mir. Bagnaia gagne deux places et redevient son dauphin avec un retard de 53 unités. Mir perd une position au profit du vainqueur du jour mais revient à 57 points de Quartararo.

Johann Zarco n'est plus que quatrième après un Grand Prix difficile, sans le moindre point. Le Provençal pointe à 77 longueurs de la première place. Il devance Jack Miller et Brad Binder, dont les positions n'évoluent pas. Septième, Aleix Espargaró gagne deux places et devance son nouveau coéquipier, Maverick Viñales, et Miguel Oliveira. Marc Márquez profite de son podium pour passer du 12e au dixième rang.

Championnat du monde des pilotes après le GP d'Aragón

Ducati reprend 28 points à Yamaha au championnat des équipes, et réduit l'écart à 19 points. Le seul autre changement à noter est la remontée de Suzuki à la troisième place, devant Pramac, toujours leader du classement des indépendants. KTM reste cinquième devant les deux équipes Honda, celle d'usine et celle de LCR. Aprilia est toujours huitième devant Tech3, Avintia et Petronas.

Championnat du monde des équipes après le GP d'Aragón

La victoire de Pecco Bagnaia permet à Ducati de s'emparer de la première place du championnat, transformant un retard de neuf points sur Yamaha en avance de huit unités. Suzuki gagne aussi une position grâce au podium de Joan Mir, en remontant au troisième rang devant KTM, Honda et Aprilia.

Championnat du monde des constructeurs après le GP d'Aragón

Pos. Constructeur Points 1 Ducati 250 20 20 20 25 25 13 20 11 13 25 20 13 25 - - - - - - 2 Yamaha 242 25 25 25 16 16 25 11 16 25 16 9 25 8 - - - - - - 3 Suzuki 174 13 13 16 11 - 16 13 7 16 20 13 20 16 - - - - - - 4 KTM 171 3 8 11 5 11 20 25 20 11 13 25 10 9 - - - - - - 5 Honda 135 8 3 9 13 10 4 5 25 9 11 7 11 20 - - - - - - 6 Aprilia 97 9 6 10 10 - 9 1 9 8 - 6 16 13 - - - - - -