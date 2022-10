Championnat - Bagnaia prend le pouvoir avec un net avantage

Fabio Quartararo aura résisté de longs mois mais la tendance des dernières courses n'a fait que se confirmer à Phillip Island et Pecco Bagnaia a pris la tête du championnat, aidé par son podium et par l'abandon du Français. Ce dernier a occupé la première place pendant 12 courses mais Bagnaia a su compenser un début de saison difficile avec une série de victoires et de nombreux podiums depuis l'été, pendant que son rival enchaînait les déconvenues.

Réduite à deux points avant le GP d'Australie, l'avance de Quartararo a donc été effacée ce week-end et Bagnaia a même pris un avantage assez net, de 14 unités. L'Italien, qui n'avait mené le championnat qu'après Jerez en 2021, pourrait devenir Champion du monde dès la prochaine course, le GP de Malaisie disputé dans une semaine, s'il marque 11 points de plus que le pilote Yamaha et n'en perd pas plus de deux sur Aleix Espargaró. Avec 42 points de retard alors qu'il en reste 50 à prendre, Enea Bastianini conserve également une chance infime.

Avant cette épreuve, Jack Miller, Brad Binder et Johann Zarco étaient encore dans la course au titre sur le plan mathématique, mais ils en sont désormais exclus. Álex Rins profite de sa première victoire en deux ans pour passer de la 11e à la huitième position. Jorge Martín et Miguel Oliveira complètent un top 10 dont Maverick Viñales est éjecté.

Comme un symbole, la prise de pouvoir de Bagnaia s'accompagne d'un autre honneur pour Ducati. Brillant quatrième de la course, Marco Bezzecchi succède à Jorge Martín en tant que Rookie de l'année, ne pouvant plus être rattrapé par les autres débutants.

Après avoir déjà assuré sa victoire au championnat constructeurs dès le GP d'Aragón, Ducati avait une première chance de s'offrir celui des équipes à Phillip Island, mais il a manqué six points à la structure de Borgo Panigale pour disposer de l'avance suffisante sur Aprilia. L'équipe KTM officielle reste troisième devant Pramac, proche du sacre chez les indépendants même si Gresini, sixième derrière Yamaha, conserve ses chances.

Rien ne change chez les constructeurs : Ducati devance Aprilia, Yamaha et KTM. Suzuki reste cinquième malgré sa victoire, devant Honda.

Championnat pilotes après le Grand Prix d'Australie

Championnat constructeurs après le Grand Prix d'Australie

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 407 25 16 20 25 20 25 25 25 20 20 25 25 25 25 25 25 20 16 - - 2 Aprilia 242 13 7 25 6 16 16 16 16 11 13 16 20 10 16 16 9 9 7 - - 3 Yamaha 227 7 20 8 9 25 20 13 20 25 25 - 8 20 11 2 8 3 3 - - 4 KTM 212 20 25 10 4 11 6 8 9 8 9 11 10 9 8 13 20 25 6 - - 5 Suzuki 163 10 11 16 20 13 10 - - 13 - 8 9 8 9 7 - 4 25 - - 6 Honda 144 16 4 4 10 10 13 10 8 6 - 4 3 2 6 4 13 11 20 - -

Championnat équipes après le Grand Prix d'Australie