Championnat - Coup dur pour Zarco, Ducati repasse Yamaha

Totalement fou, ce Grand Prix d'Autriche 2021 restera dans les mémoires des participants et des spectateurs comme une course épique.

Championnat du monde des pilotes après le GP d'Autriche

Pour Johann Zarco, il s'agira bien d'une manche à oublier, sa chute en course, alors qu'il s'accrochait au cinquième rang, signifiant qu'il revient bredouille mathématiquement ce dimanche et laisse filer la position de dauphin de Fabio Quartararo au championnat et voit Pecco Bagnaia et Joan Mir, arrivés respectivement deuxième et quatrième, lui passer devant. Mais au-delà de la position au championnat, il s'agit d'un coup dur pour celui qui concède désormais 49 points à Quartararo, qui n'a cependant inscrit que les neuf points de la septième place cet après-midi, après avoir changé de moto pour terminer en pneus pluie à cinq tours du drapeau à damier.

Autre grand gagnant du jour, l'époustouflant vainqueur Brad Binder, bien entendu ! Le sud-africain signe une victoire épatante sur un circuit ô combien important pour KTM et Red Bull, lui permettant de truster la sixième place du général avec 98 points. A l'arrêt net du fait de sa suspension ce week-end, Maverick Viñales concède cette même sixième place. Belle opération également de Jorge Martín, vainqueur ici le week-end dernier : avec un nouveau podium, le rookie espagnol empoche 16 points amenant sa moisson totale en Autriche à 41 unités. Pas mal, pour un pilote cumulant 64 points au général ! En course jusque dans l'ultime tour pour tenter de signer le 200e podium de sa carrière dans la catégorie reine, Valentino Rossi, resté en slicks, a finalement franchi l'arrivée huitième, démontrant la folie des derniers kilomètres sur lesquels s'est abattue la pluie. Il s'agit néanmoins de son meilleur résultat de la saison.

Championnat du monde par équipes après le GP d'Autriche

Côté équipes, Yamaha factory conserve la main en dépit du fait d'avoir moins marqué de points que Ducati, Pramac, KTM, Suzuki et même Avintia et Tech 3 ! La victoire de KTM permet à l'équipe autrichienne d'étendre son avance sur Suzuki et de revenir à 11 points de Pramac.

Championnat du monde des constructeurs après le GP d'Autriche

Enfin, chez les constructeurs, Yamaha perd la tête ce week-end et laisse la position à Ducati. Trois points seulement séparent les deux constructeurs, tandis que KTM, troisième, prend une petite marge sur Suzuki.

Pos. Constructeur Points 1 Ducati 212 20 20 20 25 25 13 20 11 13 25 20 - - - - - - - - 2 Yamaha 209 25 25 25 16 16 25 11 16 25 16 9 - - - - - - - - 3 KTM 152 3 8 11 5 11 20 25 20 11 13 25 - - - - - - - - 4 Suzuki 138 13 13 16 11 - 16 13 7 16 20 13 - - - - - - - - 5 Honda 104 8 3 9 13 10 4 5 25 9 11 7 - - - - - - - - 6 Aprilia 68 9 6 10 10 - 9 1 9 8 - 6 - - - - - - - -

Le prochain Grand Prix MotoGP se tiendra le week-end du 29 août, sur le tracé de Silverstone, en Grande-Bretagne. En septembre, le plateau mettra ensuite le cap sur le GP d'Aragon (Espagne) et le GP de Saint-Marin.