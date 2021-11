Championnat - Ducati titré chez les équipes, Martín meilleur rookie

Assuré du titre mondial depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne, Fabio Quartararo conclut la saison 2021 avec 26 points d'avance sur Pecco Bagnaia, vainqueur ce dimanche. Joan Mir vient compléter le podium de la saison, devant Jack Miller et Johann Zarco, le meilleur indépendant. Brad Binder a profité du Grand Prix de Valence pour prendre l'avantage sur Marc Márquez, absent des deux premières et des deux dernières courses de la saison mais néanmoins meilleur représentant de Honda, à la septième place.

Aleix Espargaró termine la saison à la huitième position, devant Jorge Martín, qui a remporté son duel avec Enea Bastianini pour être le meilleur rookie de la saison, malgré quatre courses manquées lors de la première moitié de la saison. Le Madrilène a gagné cinq places au championnat grâce à son podium à Valence. Maverick Viñales, premier leader du championnat, finit l'année au dixième rang, après être passé de Yamaha à Aprilia cet été. Valentino Rossi conclut sa 26e et dernière saison en Championnat du monde à la 18e position.

Ducati a fait honneur au titre constructeurs remporté la semaine dernière en signant son tout premier triplé au Grand Prix de Valence. La marque de Borgo Panigale finit l'année 48 points devant Yamaha. Suzuki est resté troisième après cette course, devant Honda, KTM et Aprilia. Toutes les marques ont connu le podium cette année, Suzuki et Aprilia étant les seules à n'avoir décroché aucun succès.

L'un des derniers enjeux de l'année était l'attribution du titre des équipes. Après avoir pris la tête à Portimão, Ducati a assuré la couronne mondiale en plaçant ses deux pilotes sur le podium à Valence. Yamaha termine donc à la deuxième place devant Suzuki et Pramac, meilleur team indépendant. L'équipe Honda officielle a pris la sixième place, devant KTM. Tech3 a pris la 11e place au terme d'une saison difficile.

Hormis le titre le plus convoité, celui des pilotes, tous les honneurs sont donc revenus à Ducati cette année. Le constructeur italien renforcera sa présence en MotoGP la saison prochaine en engageant huit machines, soit le tiers du plateau.

Championnat pilotes après le GP de Valence

Championnat constructeurs après le GP de Valence

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 357 20 20 20 25 25 13 20 11 13 25 20 13 25 25 16 16 25 25 2 Yamaha 309 25 25 25 16 16 25 11 16 25 16 9 25 8 20 20 13 3 11 3 Suzuki 240 13 13 16 11 - 16 13 7 16 20 13 20 16 10 13 10 20 13 4 Honda 214 8 3 9 13 10 4 5 25 9 11 7 11 20 13 25 25 13 3 5 KTM 205 3 8 11 5 11 20 25 20 11 13 25 10 9 7 7 5 6 9 6 Aprilia 121 9 6 10 10 - 9 1 9 8 - 6 16 13 8 - 9 - 7

Championnat équipes après le GP de Valence

Pos. Équipe Pts 1 Ducati Team 433 23 17 20 45 38 10 25 21 10 5 25 15 36 36 25 - 41 41 2 Yamaha Factory Racing 380 36 36 30 12 22 33 21 16 45 16 9 25 8 20 20 15 - 16 3 Team Suzuki MotoGP 307 23 22 16 11 - 16 13 12 21 29 15 27 20 10 21 10 28 13 4 Pramac Racing 288 21 36 - 8 21 16 22 12 13 35 16 5 7 4 11 11 20 30 5 Repsol Honda Team 250 13 5 9 13 8 4 - 31 15 8 1 11 23 22 31 45 11 - 6 Red Bull KTM Factory Racing 245 5 9 11 5 3 31 33 33 15 13 25 10 11 7 12 5 6 11 7 Team LCR 146 - - 14 13 19 2 8 3 9 18 10 11 6 7 4 1 18 3 8 Avintia Racing 143 6 5 11 1 6 - 10 1 1 6 11 5 10 16 12 23 11 8 9 Aprilia Racing Team 135 9 6 12 10 - 10 1 9 8 - 6 16 13 11 - 17 - 7 10 Petronas SRT 96 4 4 13 16 5 6 7 2 - 3 8 - - - 4 9 5 10 11 Tech 3 76 - - 4 2 18 12 - - 3 1 14 15 6 - - - - 1