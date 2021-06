Championnat - Quartararo fait le break sur les trois Ducati !

Fabio Quartararo a réalisé une fantastique opération au championnat du monde des pilotes, en renouant dimanche avec la victoire à Assen, sa quatrième de la saison. À la faveur de performances par ailleurs décevantes des deux pilotes Ducati factory (Bagnaia sixième ; Miller abandon) et modérées de son compatriote Johann Zarco, quatrième au drapeau à damier derrière Viñales et Mir, moins dangereux pour lui au championnat, le jeune Français marque bel et bien de son empreinte cette première partie de championnat avant un break estival bien mérité.

Désormais leader avec 34 points d'avance sur Zarco et 47 sur Bagnaia, Quartararo mène le premier doublé Yamaha factory de la saison. Un doublé qui permet au team japonais de signer un score de 45 points ce dimanche, et de laisser l'équipe Ducati factory, qui ne score que 10 unités, à 42 points.

Grâce à son podium du jour acquis depuis la dixième position de la grille, le Champion du monde en titre, Joan Mir, monte au quatrième rang du classement pilotes, un point devant Miller. Son podium permet de son côté à Viñales de reprendre le dessus sur Miguel Oliveira, cinquième à l'arrivée. Course sans points pour Valentino Rossi, victime de l'une des rares chutes de la course, et toujours 19e au général.

Chez les teams, la lutte pour la troisième place est serrée, avec 15 points séparant Pramac Racing (troisième) de Suzuki (cinquième), avec KTM intercalé entre les deux structures. Malgré la chute de Lecuona alors qu'il se trouvait dans les points, Tech3 marque trois unités par le biais de Danilo Petrucci. L'équipe française ferme toujours la marche mais se rapproche à deux points d'Avintia.

Chez les constructeurs, tout va pour le mieux pour Yamaha, qui savoure une nouvelle fois 25 points et en reprend 12 ce dimanche à Ducati. Avec ses 16 unités, Suzuki se rapproche à 9 points de KTM, avec un résultat vierge de moins que le constructeur autrichien.

Championnat pilotes après le GP des Pays-Bas

Championnat constructeurs après le GP des Pays-Bas

Pos. Constructeur Points 1 Yamaha 184 25 25 25 16 16 25 11 16 25 - - - - - - - - - - - 2 Ducati 167 20 20 20 25 25 13 20 11 13 - - - - - - - - - - - 3 KTM 114 3 8 11 5 11 20 25 20 11 - - - - - - - - - - - 4 Suzuki 105 13 13 16 11 - 16 13 7 16 - - - - - - - - - - - 5 Honda 86 8 3 9 13 10 4 5 25 9 - - - - - - - - - - - 6 Aprilia 62 9 6 10 10 - 9 1 9 8 - - - - - - - - - - -

Championnat équipes après le GP des Pays-Bas