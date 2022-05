Championnat - Fabio Quartararo capitalise, Aleix Espargaró s'accroche

Fabio Quartararo n'a rien pu faire face à un Pecco Bagnaia impérial sur ses terres au Mugello, mais sa deuxième place lui permet de conforter son avance au championnat. Le Français a marqué quatre points de plus qu'Aleix Espargaró, troisième à l'arrivée, dans cette course et a ainsi doublé son avance sur le pilote Aprilia. Enea Bastianini fait la mauvaise opération du week-end : l'Italien reste troisième mais sa chute fait passer son retard de huit à 28 points.

Son compatriote Pecco Bagnaia fait en revanche un bond dans la hiérarchie, passant de la septième à la quatrième place grâce à sa deuxième victoire de la saison. Son retard sur Fabio Quartararo reste de 41 points. Il devance Johann Zarco, qui gagne lui aussi une position. Les deux hommes profitent des mauvaises courses d'Álex Rins, sixième du championnat après son abandon, et de Jack Miller, qui n'est plus que huitième.

Brad Binder occupe la septième place tandis que Marc Márquez est neuvième. Le compteur du pilote Honda va rester à l'arrêt pendant de longs mois puisqu'il sera opéré dans la semaine et tenu éloigné des circuits pour une longue durée.

La hiérarchie reste inchangée au championnat des constructeurs. Ducati caracole en tête et fait passer son avance sur Yamaha de 54 à 61 points. Aprilia est toujours troisième devant KTM, Suzuki et Honda. Chez les équipes, Aprilia mène toujours la danse devant Ducati, passé de la quatrième à la deuxième place, Yamaha, toujours troisième, et Suzuki, qui à l'inverse perd deux places.

Championnat pilotes après le GP d'Italie

Championnat constructeurs après le GP d'Italie

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 181 25 16 20 25 20 25 25 25 - - - - - - - - - - - - 2 Yamaha 122 7 20 8 9 25 20 13 20 - - - - - - - - - - - - 3 Aprilia 115 13 7 25 6 16 16 16 16 - - - - - - - - - - - - 4 KTM 93 20 25 10 4 11 6 8 9 - - - - - - - - - - - - 5 Suzuki 80 10 11 16 20 13 10 - - - - - - - - - - - - - - 6 Honda 75 16 4 4 10 10 13 10 8 - - - - - - - - - - - -

Championnat équipes après le GP d'Italie