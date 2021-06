Championnat - Quartararo creuse son avance en tête

"Ce podium vaut de l'or", déclarait Fabio Quartararo à l'arrivée du Grand Prix d'Allemagne MotoGP. Et il est vrai qu'il lui permet d'augmenter son avance au championnat, alors qu'il s'agit d'une cinquième réalisation pour lui cette saison. Avec en poche 16 points supplémentaires dans son escarcelle grâce à sa troisième place, le pilote Yamaha marque huit unités de plus que Johann Zarco, qui conserve la deuxième position du classement général.

Les positions restent inchangées aux sept premiers rangs du championnat pilotes, mais les écarts évoluent quelque peu. Vingt-deux points séparent à présent Quartararo et Zarco, lui-même talonné désormais par Jack Miller (neuf points) et Pecco Bagnaia (dix). Joan Mir, toujours cinquième, apparaît à 46 longueurs du leader, et affiche à présent dix unités de marge sur Maverick Viñales, qui repart d'Allemagne les mains vides.

Miguel Oliveira, qui a marqué 65 points en trois courses (!), est toujours septième mais à une unité seulement de Viñales. Brad Binder complète cette bonne évolution des KTM en prenant l'avantage sur Aleix Espargaró, tandis que derrière eux Marc Márquez fait son retour dans le top 10 du championnat grâce à sa victoire.

Au championnat des constructeurs, Yamaha prend un tout petit peu d'air grâce à cinq points d'avance sur Ducati. KTM continue à se rapprocher et, dans le même temps, à se détacher de Suzuki. Derrière, Honda retrouve un peu de baume au cœur en empochant 25 points pour la première fois depuis le Grand Prix de Valence 2019.

Dans le classement des équipes, c'est toujours Yamaha qui occupe la tête également, mais cette fois avec une marge qui se réduit compte tenu du bon résultat commun des deux pilotes officiels Ducati. Derrière Pramac, le team KTM factory prend l'avantage sur Suzuki pour la quatrième place.

Championnat pilotes après le GP d'Allemagne

Championnat constructeurs après le GP d'Allemagne

Championnat équipes après le GP d'Allemagne

Pos. Constructeur Pts 1 Yamaha 159 25 25 25 16 16 25 11 16 - - - - - - - - - - - 2 Ducati 154 20 20 20 25 25 13 20 11 - - - - - - - - - - - 3 KTM 103 3 8 11 5 11 20 25 20 - - - - - - - - - - - 4 Suzuki 89 13 13 16 11 - 16 13 7 - - - - - - - - - - - 5 Honda 77 8 3 9 13 10 4 5 25 - - - - - - - - - - - 6 Aprilia 54 9 6 10 10 - 9 1 9 - - - - - - - - - - -