Championnat - Quartararo et Zarco net leaders

Les deux Français du plateau restent en tête du Championnat du monde après la course de Barcelone, même si la victoire est revenue à Miguel Oliveira. Malgré la pénalité reçue pour avoir roulé avec la combinaison ouverte et celle que lui a valu un passage hors piste en fin de course, Fabio Quartararo conserve 14 points d'avance sur Johann Zarco, grand bénéficiaire du week-end avec sa deuxième place en course.

Jack Miller, qui a profité des sanctions infligées à Quartararo pour monter sur le podium, reprend la troisième place du championnat à son coéquipier Pecco Bagnaia, avec un déficit de 25 points sur Quartararo. Bagnaia est désormais quatrième, deux unités derrière l'Australien et dix devant le Champion du monde en titre, Joan Mir.

Maverick Viñales occupe la sixième place devant Oliveira, qui gagne trois positions grâce à sa première victoire pour l'équipe KTM officielle, après les deux conquises sous les couleurs de Tech3 la saison passée.

Du côté des constructeurs, Yamaha est désormais rejoint à égalité de points par Ducati mais conserve l'avantage au nombre de victoires, tandis que KTM prend la troisième place à Suzuki. Yamaha est aussi en tête chez les équipes, avec 12 points d'avance sur Ducati. Le team Pramac est le premier indépendant, au troisième rang.

Championnat pilotes après le GP de Catalogne

Championnat constructeurs après le GP de Catalogne

Championnat équipes après le GP de Catalogne

Pos. Constructeur Pts 1 Yamaha 143 25 25 25 16 16 25 11 - - - - - - - - - - - - 2 Ducati 143 20 20 20 25 25 13 20 - - - - - - - - - - - - 3 KTM 83 3 8 11 5 11 20 25 - - - - - - - - - - - - 4 Suzuki 82 13 13 16 11 - 16 13 - - - - - - - - - - - - 5 Honda 52 8 3 9 13 10 4 5 - - - - - - - - - - - - 6 Aprilia 45 9 6 10 10 - 9 1 - - - - - - - - - - - -