Championnat - Fabio Quartararo prend le large !

Arrivé à Barcelone avec une avance de huit points sur son premier poursuivant, Fabio Quartararo fait une excellente opération au championnat, aidé par les problèmes de ses rivaux : Aleix Espargaró a commis une énorme erreur en croyant que la course était terminée un tour trop tôt, Enea Bastianini est tombé et Pecco Bagnaia a été pris dans l'incident du départ.

Quartararo porte ainsi son avance sur Espargaró à 22 points, Bastianini accuse 53 points de retard et le quatrième homme reste Johann Zarco, à 56 points. Pecco Bagnaia est cinquième avec un déficit de 66 points, soit plus que la valeur de deux victoires. Brad Binder occupe la sixième place devant les pilotes Suzuki, Álex Rins et Joan Mir, tandis que Jack Miller est neuvième. Marc Márquez reste dans le top 10 mais devrait vite en sortir puisqu'il manquera les prochaines courses.

Au classement des constructeurs, la hiérarchie reste inchangée avec Ducati devant Yamaha, Aprilia, KTM, Suzuki et Honda. Du côté des équipes, Aprilia mène toujours la danse, devant Yamaha et Ducati, qui ont moins de dix points de retard. Pramac gagne deux positions et occupe la quatrième place, devant les équipes Suzuki et Ducati officielles.

Championnat pilotes après le GP de Catalogne

Championnat constructeurs après le GP de Catalogne

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 201 25 16 20 25 20 25 25 25 20 - - - - - - - - - - - 2 Yamaha 147 7 20 8 9 25 20 13 20 25 - - - - - - - - - - - 3 Aprilia 126 13 7 25 6 16 16 16 16 11 - - - - - - - - - - - 4 KTM 101 20 25 10 4 11 6 8 9 8 - - - - - - - - - - - 5 Suzuki 93 10 11 16 20 13 10 - - 13 - - - - - - - - - - - 6 Honda 81 16 4 4 10 10 13 10 8 6 - - - - - - - - - - -