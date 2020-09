Championnat - Quatre pilotes en quatre points aux commandes !

Les 25 points inscrits aujourd'hui par Maverick Viñales lui permettent de se positionner en troisième position ex-aequo avec Fabio Quartararo au championnat, avec un total de 83 points. Le vainqueur du jour est ainsi à seulement une unité d'un Andrea Dovizioso toujours leader en dépit du fait d'avoir franchi la ligne d'arrivée en huitième position.

Derrière ce trio incroyablement serré, Joan Mir réalise également une excellente affaire dans l'optique du championnat. Le jeune Espagnol signe son troisième podium de la saison – son deuxième consécutif – grâce à une fin de course extrêmement solide qui l'a vu dépasser successivement Fabio Quartararo et Pol Espargaró dans les ultimes kilomètres de course. Avec 80 points au compteur, le pilote Suzuki n'est qu'à quatre unités de la tête du Championnat du monde.

Vingt points derrière Dovizioso, Morbidelli vainqueur la semaine dernière, occupe le cinquième rang : l'Italo-Brésilien sauve les meubles aujourd'hui après avoir chuté en tout début de course et avoir pointé à l'avant-dernière position ; le pilote Petronas SRT a pourtant rallié l'arrivée en neuvième position et prend sept précieux points.

Lire aussi : Course - Bagnaia sert la victoire sur un plateau à Viñales

Coup dur pour les espoirs de Valentino Rossi en vue de la lutte pour le titre 2020 : le doyen du plateau revient en effet avec un résultat vierge de la course d'Émilie-Romagne, la faute à une chute dans le deuxième tour.

Seuls 11 points séparent la cinquième place de Franco Morbidelli de la onzième de Brad Binder, lui aussi victime de deux chutes successives en course, dont la dernière aura eu raison de son désir de franchir la ligne d'arrivée.

Au tableau des équipes, SRT Petronas conserve les commandes du championnat grâce aux 20 points inscrits aujourd'hui, mais l'avance se réduit : l'équipe Yamaha factory se trouve désormais à six unités, tandis que Suzuki se place en troisième position devant Ducati.

Enfin, chez les constructeurs, Yamaha conserve la main avec 138 points, soit 23 unités d'avance sur Ducati qui concède aujourd'hui six points à KTM, troisième, et 12 points à Suzuki, quatrième.

La prochaine épreuve de la saison se tiendra en Catalogne le week-end du 25 au 27 septembre.

Championnat pilotes après le GP d'Émilie-Romagne

Championnat constructeurs après le GP d'Émilie-Romagne

Championnat teams après le GP d'Émilie-Romagne