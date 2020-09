Championnat - Dovizioso leader, incroyable resserrement au top !

Andrea Dovizioso s'est emparé des commandes du championnat du monde MotoGP 2020 en dépit du fait de n'être arrivé que septième aujourd'hui à Misano, grâce à deux chutes successives de Fabio Quartararo en course, ayant finalement résulté en un résultat vierge du Français.

Le tableau du championnat du monde 2020 recèle encore plus d'incertitude qu'auparavant, avec un resserrement sensationnel des positions en tête, et voyant les sept premiers pilotes se tenir en seulement 19 points.

Seul pilote du nouveau top 14 au général à avoir terminé la journée avec un score vierge aujourd'hui, Fabio Quartararo réalise clairement la plus mauvaise opération possible au championnat et se trouve désormais devancé de six points par Andrea Dovizioso. Il ne dispose plus que d'une avance de sept points sur Jack Miller, neuvième aujourd'hui.

Vainqueur autoritaire du premier Grand Prix de sa carrière en MotoGP, Franco Morbidelli évolue maintenant en septième position avec 57 points, à seulement trois unités d'un Joan Mir étincelant en fin de course, qui a successivement dépassé son coéquipier Suzuki Álex Rins puis Valentino Rossi pour s'adjuger la troisième place du podium dans les derniers kilomètres de course.

Drôle de journée pour Petronas et Ducati !

Le résultat du jour est mitigé pour Petronas qui perd les commandes du championnat du monde des pilotes mais compte désormais parmi ses rangs deux vainqueurs de Grand Prix. L'équipe satellite Yamaha reste néanmoins aux commandes du championnat du monde par équipes, avec neuf points d'avance sur l'équipe factory.

Troisième au général, Ducati factory connait aussi une journée très ambivalente : Andrea Dovizioso s'est emparé des commandes du championnat du monde des pilotes mais l'équipe a de son côté lâché de grosses poignées de points à l'équipe d'usine Suzuki et à sa propre structure satellite Pramac.

Nouveau résultat vierge pour Repsol Honda, qui végète en fond de classement en l'absence de Marc Márquez et accusant aujourd'hui encore trois nouveaux points de retard sur Aprilia, dixième.

Championnat pilotes après le GP de Saint-Marin

Championnat constructeurs après le GP de Saint-Marin

Championnat teams après le GP de Saint-Marin