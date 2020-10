Championnat - Mir place Suzuki au sommet !

Dix-neuf points séparaient les quatre premiers pilotes du championnat avant le Grand Prix d'Aragón : après cette dixième des 14 courses au programme cette saison, l'écart est à présent légèrement plus resserré (15 points) et l'ordre au sein de quatuor a évolué.

Après le calvaire vécu aujourd'hui par Fabio Quartararo et un nouveau podium pour Joan Mir, c'est le jeune Espagnol qui occupe à présent la tête du classement, une première en 20 ans pour un pilote Suzuki ! Quartararo quant à lui enregistre un score vierge sur cette épreuve dont il prenait pourtant le départ depuis la pole position, et descend à six points de son rival.

Derrière lui, la pression reste forte puisque Maverick Viñales n'a lui non plus que six unités de retard sur son futur coéquipier. L'Espagnol, qui a pu limiter les dégâts sur le MotorLand bien qu'il n'ait pas été en mesure d'aller chercher la victoire espérée, prend l'avantage sur Andrea Dovizioso, qui pointe désormais trois points plus loin.

Le trou commence à se creuser derrière les quatre hommes de tête, avec un Takaaki Nakagami qui pointe à 14 unités de Dovizioso. Le Japonais n'est lui-même pas tranquille, car une victoire seulement le sépare du 12e pilote classé, en l'occurrence un Álex Márquez actuellement au sommet de la vague.

En fêtant en Aragón sa première victoire de la saison, Suzuki s'empare également des rênes du championnat par équipes au détriment du team Petronas pour quatre petits points, et avec désormais une avance nette sur les équipes officielles Ducati et Yamaha. La marque d'Iwata prend aussi l'avantage sur KTM au championnat constructeurs et grimpe à la troisième place, à seulement 17 points de Ducati et 40 de Yamaha.

Championnat pilotes après le GP d'Aragón

Championnat équipes après le GP d'Aragón