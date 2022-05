Championnat - Quartararo comptera avec Bastianini ; Bagnaia perd gros

Arrivé au pied du podium du Grand Prix de France après avoir tenté jusque dans les derniers mètres de ravir la troisième position à Aleix Espargaró, Fabio Quartararo quitte Le Mans en demeurant aux commandes du championnat du monde MotoGP 2022 après sept manches disputées, quatre points devant le pilote Aprilia.

Une opération finalement plutôt bonne pour le Français, qui profite de 13 unités prises aujourd'hui sur Francesco Bagnaia, victime d'une chute alors qu'il devançait son rival Yamaha et venait de perdre les commandes au profit d'Enea Bastianini. Le pilote Gresini, auteur d'une troisième victoire sensationnelle cette saison, occupe le troisième rang du général, à huit unités seulement du leader français du championnat.

Victime d'une chute en début de GP, Álex Rins perd un terrain mathématiquement important et voit Jack Miller, deuxième du jour, revenir à 7 points de lui, ex-aequo avec Johann Zarco, solitaire cinquième au Mans. Le championnat promet encore des évolutions pour le moins excitantes, avec notamment seulement 8 points séparant la 5e place de Miller et la dixième de Marc Márquez (sixième en France). Au menu des réjouissances de Ducati, qui signe le doublé ce dimanche, notons également le meilleur résultat de la saison de Luca Marini, neuvième, et les trois premiers points inscrits cette saison par Fabio Di Giannantonio.

Classement des pilotes après le Grand Prix de France

Si la journée est belle d'un point de vue mathématique pour Ducati, elle laisse un sentiment particulier à l'équipe factory, qui avec ce nouvel abandon de Pecco Bagnaia, concède aujourd'hui des points à Aprilia, qui reprendre les commandes du général par équipes grâce au résultat blanc de Suzuki, et à Gresini, qui pointe sixième avec 97 points. Les 11 points inscrits par Zarco pour Pramac sauvent le team après la chute de Jorge Martín, et permettent à l'équipe de se maintenir huitième, à seulement 9 points de la cinquième place de KTM.

Journée française à oublier pour les troupes Tech3 d'Hervé Poncharal, qui ferment la marche au classement des équipes et reviennent sans points après la double chute de leurs pilotes.

Classement des équipes après le Grand Prix de France

Enfin, le tableau constructeur voit toujours Ducati dominer de la tête et des épaules Yamaha, distancé de 54 points. Aprilia se rapproche de Yamaha de trois points grâce à l'arrivée d'Aleix Espargaró devant Fabio Quartararo, tandis que Suzuki concède une place à KTM.

Derrière, Honda recolle avec les 10 points de Marc Márquez et est désormais à 13 unités de Suzuki avant le Grand Prix d'Italie.

Classement des constructeurs après le Grand Prix de France

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 156 25 16 20 25 20 25 25 - - - - - - - - - - - - - - 2 Yamaha 102 7 20 8 9 25 20 13 - - - - - - - - - - - - - - 3 Aprilia 99 13 7 25 6 16 16 16 - - - - - - - - - - - - - - 4 KTM 84 20 25 10 4 11 6 8 - - - - - - - - - - - - - - 5 Suzuki 80 10 11 16 20 13 10 - - - - - - - - - - - - - - - 6 Honda 67 16 4 4 10 10 13 10 - - - - - - - - - - - - - -