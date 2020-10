Championnat - Mir creuse son avance, Morbidelli se fait menaçant

En fêtant son sixième podium de la saison alors que Fabio Quartararo a dû se contenter de la huitième place en course, Joan Mir porte son avance en tête du championnat à 14 points à l'issue d'un Grand Prix de Teruel qui marquait la 11e des 14 manches de cette campagne.

Une nouvelle fois en difficulté aujourd'hui, Andrea Dovizioso perd la quatrième place au profit de Franco Morbidelli. Le vainqueur de cette deuxième épreuve organisée à Alcañiz revient à 25 points du leader et à seulement 11 unités de son coéquipier, Fabio Quartararo. Maverick Viñales conserve quant à lui la troisième place, cinq points derrière le Français, six devant Morbidelli.

Bien qu'ayant perdu gros sur le MotorLand, Dovizioso ne se tient toutefois que trois points plus loin et il devance de quatre petites unités Álex Rins, remonté à la sixième place après son nouveau podium de ce dimanche. Cela se fait au détriment de Takaaki Nakagami qui perd deux positions après avoir enregistré aujourd'hui son premier abandon de la saison, lui qui était le dernier à avoir vu l'arrivée de toutes les courses. Jack Miller perd lui aussi une place après sa chute, dépassé par Pol Espargaró, qui n'est plus qu'à deux petits points de Nakagami.

Au championnat par équipes, Suzuki réalise encore la meilleure opération en ayant une nouvelle fois placé ses deux pilotes sur le podium ce dimanche. Son avance sur le team Petronas SRT reste toutefois minime, puisque seuls sept points séparent les deux formations. Les équipes officielles Ducati et Yamaha ayant empoché le même nombre de points sur ce Grand Prix de Teruel (neuf), l'écart entre elles ne varie pas, cependant le team KTM factory leur reprend quatre points.

Avec une sixième victoire cette saison, Yamaha conserve la tête du championnat des constructeurs, pour lequel ne compte à chaque fois que le meilleur résultat de chaque marque. L'avance d'Iwata sur Ducati passe à 37 points, et Suzuki n'est plus que huit points derrière le constructeur italien.

Championnat pilotes après le GP de Teruel

Championnat équipes après le GP de Teruel

Championnat constructeurs après le GP de Teruel