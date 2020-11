Championnat - Une voie royale pour Joan Mir et Suzuki

Après avoir enfin remporté sa première victoire MotoGP, Joan Mir se rapproche un peu plus du titre de Champion du monde, puisqu'il porte son avance au championnat à 37 points. Avec encore deux courses à disputer, cela signifie que le jeune pilote espagnol pourrait coiffer la couronne dès le week-end prochain lors du second Grand Prix qui sera disputé à Valence.

Derrière lui, Fabio Quartararo conserve la deuxième place, mais se voit rejoint à égalité de points par Álex Rins, à nouveau monté sur le podium ce dimanche et classé derrière le Français seulement car il compte moins de victoires sur l'ensemble de cette saison. Mais la tendance est bien à la baisse pour le clan Yamaha, comme en témoigne également le peu de points sauvés par Maverick Viñales et Franco Morbidelli sur ce Grand Prix.

Tous deux rétrogradent d'un cran au championnat, de même qu'Andrea Dovizioso. Et la lutte promet de rester intense dans ce groupe, puisqu'entre Quartararo, deuxième, et Dovizioso, désormais sixième, on ne compte que huit points ! Et, si Mir affiche un avantage net, on sait à présent que le titre, quoi qu'il arrive, se jouera entre ces six pilotes, les derniers restant mathématiquement en lice alors qu'ils étaient encore 14 au départ de cette course.

Grâce à son quatrième podium de la saison, Pol Espargaró monte au septième rang du classement général au détriment de Takaaki Nakagami, même si là aussi le suspense reste entier puisqu'un seul point les sépare. Un peu plus bas, on notera que Johann Zarco se hisse à la 13e place après la seconde chute de suite d'Álex Márquez. Le Français se trouve désormais à 19 points du top 10 qu'il aurait aimé pouvoir décrocher lorsque cette saison a débuté.

Les deux autres championnats sont logiquement chamboulés par la pénalité infligée à Yamaha et à ses équipes pour l'affaire des moteurs non-conformes utilisés en début de saison. Au classement des constructeurs, Suzuki profite de sa nouvelle victoire pour prendre les commandes. La marque affiche à ce stade sept points d'avance sur Ducati, alors qu'il en reste encore 50 en jeu pour un championnat qui prend en compte le meilleur résultat de chaque marque course après course. Privé de 50 points, Yamaha n'est plus que troisième, à 25 unités de Suzuki et avec seulement quatre petites longueurs d'avance sur KTM.

Enfin, au championnat par équipes, Suzuki conforte très nettement son leadership après ce Grand Prix d'Europe après le doublé de Mir et Rins en course et les 37 points perdus par Petronas sur tapis vert. L'écart entre les deux teams est désormais de 82 unités. Mathématiquement, le titre ne peut plus revenir à une autre structure, et dans ce classement comme dans les deux autres Suzuki pourrait être assuré des lauriers dès la prochaine manche.

Championnat pilotes après le GP d'Europe

Championnat équipes après le GP d'Europe

Championnat constructeurs après le GP d'Europe