Championnat - Quartararo toujours leader, Morbidelli 3e

Septième d'un rude Grand Prix de République Tchèque après ses deux victoires en Espagne, Fabio Quartararo conserve le leadership au championnat, avec à présent 59 points. Il parvient malgré tout à augmenter son avance sur Maverick Viñales, en perdition ce dimanche à Brno, pour la porter à 17 points.

Andrea Dovizioso seulement 11e voit Franco Morbidelli revenir à égalité au troisième rang du championnat, mais avec pour le pilote Petronas un avantage découlant de sa deuxième place aujourd'hui.

Respectivement auteur aujourd'hui d'une première victoire dans la catégorie et d'un premier podium cette saison, Brad Binder et Johann Zarco se propulsent à la cinquième et à la sixième places, à égalité de points. Ils n'ont qu'une petite unité d'avance sur Valentino Rossi et Takaaki Nakagami.

Si Yamaha domine toujours largement le championnat constructeurs, KTM fait un bond à la deuxième place grâce à la victoire historique décrochée aujourd'hui. Le constructeur autrichien a deux points d'avance sur Ducati et déjà 15 sur Honda ! Au classement par équipes, le schéma est le même puisque les deux teams Yamaha sont désormais suivis par l'équipe officielle KTM.

Championnat pilotes après le GP de République Tchèque

Championnat constructeurs après le GP de République Tchèque

Pos. Constructeur Points 1 Yamaha 70 25 25 20 - - - - - - - - - - 2 KTM 44 10 9 25 - - - - - - - - - - 3 Ducati 42 16 10 16 - - - - - - - - - - 4 Honda 27 6 13 8 - - - - - - - - - - 5 Suzuki 24 - 11 13 - - - - - - - - - - 6 Aprilia 11 1 4 6 - - - - - - - - - -

Championnat teams après le GP de République Tchèque