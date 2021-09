Championnat - Quartararo résiste fermement à Bagnaia

Avec une deuxième victoire consécutive, Pecco Bagnaia a repoussé la première balle de match dont aurait pu bénéficier Fabio Quartararo lors de la prochaine manche du championnat. L'avance du Français s'est légèrement réduite, mais elle reste de 48 points alors que quatre manches seulement sont encore au programme.

Bagnaia, lui, continue de se détacher de ses propres poursuivants, à commencer par le Champion du monde en titre, Joan Mir. L'Espagnol, qui n'a pas encore réussi à s'imposer cette saison, compte à présent 19 unités de retard sur lui et 67 sur Quartararo.

Après cette 14e manche de la saison, seuls deux autres hommes sont encore mathématiquement en lice pour le titre, Johann Zarco et Jack Miller, qui complètent le top 5 du championnat. Le Français n'a plus qu'un point de marge sur le pilote au numéro 43, après une quatrième course difficile pour lui.

On notera encore que Marc Márquez gagne une place au détriment de Miguel Oliveira grâce à une nouvelle arrivée dans le top 5. Álex Rins rétrograde d'un cran à cause de sa chute en course et Enea Bastianini grimpe quant à lui à la 15e position après avoir décroché à Misano son premier podium dans la catégorie reine.

Au championnat constructeurs, Ducati regagne encore cinq points sur Yamaha. Les équipes officielles des deux marques continuent aussi de faire la course en tête au classement des teams, où la structure de Borgo Panigale revient à trois petites unités de sa rivale.

Championnat pilotes après le GP de Saint-Marin



Championnat constructeurs après le GP de Saint-Marin

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 275 20 20 20 25 25 13 20 11 13 25 20 13 25 25 - - - - 2 Yamaha 262 25 25 25 16 16 25 11 16 25 16 9 25 8 20 - - - - 3 Suzuki 184 13 13 16 11 - 16 13 7 16 20 13 20 16 10 - - - - 4 KTM 178 3 8 11 5 11 20 25 20 11 13 25 10 9 7 - - - - 5 Honda 148 8 3 9 13 10 4 5 25 9 11 7 11 20 13 - - - - 6 Aprilia 105 9 6 10 10 - 9 1 9 8 - 6 16 13 8 - - - -