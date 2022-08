Championnat - Quartararo résiste au rapprochement de Bagnaia

En décrochant une troisième victoire consécutive à laquelle il osait à peine rêver, Pecco Bagnaia poursuit sa remontée au classement général. Sixième à 91 points du leader après le Grand Prix d'Allemagne, le voici à présent revenu à 44 longueurs trois courses plus tard, troisième et de plus en plus menaçant sur le deuxième pilote classé.

Face à la domination du pilote Ducati, Fabio Quartararo a fait tout ce qu'il pouvait pour limiter la perte, réalisant de son propre aveu l'une de ses meilleures courses ce dimanche à Spielberg. Cela se traduit par seulement cinq points rendus à Bagnaia et un écart entre les deux hommes qui reste notable, alors que le Français atteint un total de 200 points.

Bien plus en difficulté ce week-end, Aleix Espargaró a dû se contenter de la sixième place finale, ce qui porte son retard sur Quartararo à 32 points, contre 22 précédemment. Toujours deuxième alors qu'il reste le seul pilote à avoir bouclé toutes les courses dans le top 15, il ne compte plus que 12 points de marge sur Bagnaia.

Le grand perdant est assurément Enea Bastianini, contraint à l'abandon alors qu'il partait de la pole position. Johann Zarco récupère la quatrième place du classement général avec seulement deux points d'avance sur Jack Miller désormais, celui-ci ayant obtenu un troisième podium en quatre courses, et sept sur le pilote Gresini.

Malgré bien des frayeurs pendant cette course, Jorge Martín parvient à remonter à la neuvième place en ayant sauvé la dixième position à l'arrivée malgré une chute dans le dernier tour. Luca Marini gagne lui aussi deux places grâce à une quatrième position finale qui constitue son meilleur résultat de la saison.

Dans les autres classements, Ducati conforte encore un peu plus sa place de leader parmi les constructeurs grâce à une huitième victoire et à une présence ininterrompue sur le podium, et la marque passe également en tête parmi les équipes avec sa structure officielle au détriment d'Aprilia qui vient de connaître l'un de ses plus faibles courses de la saison.

Championnat pilotes après le GP d'Autriche

Championnat constructeurs après le GP d'Autriche

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 271 25 16 20 25 20 25 25 25 20 20 25 25 - - - - - - - - 2 Yamaha 180 7 20 8 9 25 20 13 20 25 25 - 8 - - - - - - - - 3 Aprilia 175 13 7 25 6 16 16 16 16 11 13 16 20 - - - - - - - - 4 KTM 131 20 25 10 4 11 6 8 9 8 9 11 10 - - - - - - - - 5 Suzuki 110 10 11 16 20 13 10 - - 13 - 8 9 - - - - - - - - 6 Honda 88 16 4 4 10 10 13 10 8 6 - 4 3 - - - - - - - -

Championnat équipes après le GP d'Autriche