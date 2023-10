Championnat - Le 25-0 qui retourne le duel Bagnaia-Martín !

Pecco Bagnaia n'aura laissé le loisir à Jorge Martín de ne mener le championnat que pendant une courte journée ! Le pilote italien, parti treizième sur la grille de départ du Grand Prix d'Indonésie, devait sans doute imaginer qu'une issue déjà heureuse à ce dimanche aurait consisté à ne pas voir son grand rival étendre trop fortement son avance au général au terme de la course longue, alors que celui-ci partait sept positions plus haut.

Et le départ tonitruant du pilote Pramac a donné du grain à moudre au Champion du monde en titre ! Auteur du holeshot, Martín s'est présenté aux commandes de la course dès les premiers mètres, avant de faire monter son avance à plus de trois secondes sur Maverick Viñales. Mais une erreur extrêmement coûteuse l'a vu choir et laisser vacant un espace inespéré que Bagnaia a su exploiter pour non seulement préparer une attaque vers les commandes de la course, mais aussi assurer une gestion des derniers tours lui permettant de signer un succès inattendu. L'intense déroulé du week-end raconte une histoire dont les fans se souviendront, et qui met en bouche pour les dernières épreuves de la saison.

Belle opération pour Maverick Viñales, avec une deuxième place qui lui permet de prendre l'ascendant au championnat sur Johann Zarco, victime d'une chute et dont le week-end est globalement à oublier. Troisième meilleur scoreur sur l'ensemble du week-end, Fabio Quartararo, auteur d'un podium, consolide sa dixième place et se rapproche de Jack Miller.

Au tableau des équipes, la pilule est dure à avaler pour Pramac, qui ramène un zéro pointé de la course de dimanche. L'équipe italienne conserve néanmoins une très solide avance sur la structure VR46 de Marco Bezzecchi et Luca Marini. Le cauchemar de Repsol Honda se poursuit : l'équipe revient sans aucun point de ce week-end et reste au dernier rang.

Le Championnat du monde des constructeurs 2023 est tombé dans l'escarcelle de Ducati dès la course sprint, samedi. Aprilia demeure une menace pour KTM pour la position de dauphin, tandis que Yamaha laisse la lanterne rouge à Honda en partant de Mandalika.

Championnat pilotes après le GP d'Indonésie (15/20)

Championnat équipes après le GP d'Indonésie (15/20)

Pos. Équipe Pts 1 Pramac Racing 490 24 33 16 21 52 49 58 15 27 19 37 43 42 42 12 2 Team VR46 427 16 49 37 11 34 35 33 41 18 29 11 39 30 17 27 3 Ducati Team 392 37 4 17 34 12 45 37 36 20 43 10 23 9 27 38 4 Red Bull KTM Factory Racing 346 25 22 9 55 19 24 21 18 28 35 14 7 24 25 20 5 Aprilia Racing Team 342 36 8 19 14 14 16 1 25 48 22 64 21 10 12 32 6 Yamaha Factory Racing 211 10 29 24 11 15 11 7 14 3 14 11 4 29 6 23 7 Gresini Racing 178 12 27 7 12 8 2 18 11 15 17 16 6 - 10 17 8 RNF Racing 116 3 2 13 6 4 - 7 4 19 - 15 18 11 7 7 9 Team LCR 110 10 10 34 7 7 3 2 11 - - 1 - 6 7 12 10 Tech 3 88 3 5 10 3 16 1 5 8 11 6 7 - 3 10 - 11 Repsol Honda Team 84 12 - - - 5 3 - - - 4 3 9 25 23 -

Championnat constructeurs après le GP d'Indonésie (15/20)

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 527 37 34 32 34 37 37 37 37 32 37 25 37 37 37 37 2 KTM 283 16 22 11 32 22 15 17 18 19 29 14 19 19 19 11 3 Aprilia 266 25 7 19 16 13 12 7 22 32 13 37 15 10 12 26 4 Yamaha 152 8 19 16 6 9 6 4 14 2 9 9 3 20 6 21 5 Honda 149 13 7 34 7 12 6 2 8 - 4 3 9 18 19 7