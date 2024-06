Bagnaia, pilote du dimanche ? La réponse par les chiffres

Introduites l'an passé, les courses sprint ont profondément changé la physionomie du MotoGP. Cette épreuve deux fois plus courte – et qui rapporte deux fois moins de points que la course principale – a ses spécialistes : Jorge Martín s'est imposé 12 fois en 26 occasions dans cet exercice, contre "seulement" cinq pour Pecco Bagnaia, qui a connu une période de disette entre le Red Bull Ring 2023 et le Mugello cette année.

Les débats sur ce que donnerait le championnat sans les courses sprint atteignent vite leur limite puisque les épreuves du dimanche sont influencées par ce qui s'est passé la veille, Bagnaia s'étant d'ailleurs plusieurs fois servi du sprint comme une séance d'essais grandeur nature pour peaufiner les réglages de sa moto et prendre l'avantage. Il demeure néanmoins intéressant de voir quel exercice favorise tel ou tel pilote.

L'an passé, le trio de tête aurait été le même en fin de saison sans les courses sprint, avec Bagnaia devant Martín et Marco Bezzecchi. Mais après sept Grands Prix cette année, le leader du championnat et celui en ne comptant que les courses du dimanche n'est pas le même. Martín, qui mène la danse au "vrai" championnat, a en grande partie fait la différence grâce aux sprints, lors desquels il a marqué deux points de plus que Marc Márquez depuis le début de la saison... et surtout 30 de plus que Bagnaia, seulement septième du classement basé sur les sprints, l'Italien payant ses trois abandons consécutifs à Jerez, au Mans et à Barcelone.

Bagnaia est en revanche le pilote qui a inscrit le plus de points le dimanche depuis le début de la saison, 12 de plus que Martín, même si ce dernier avait l'avantage avant la course du Mugello. Márquez n'est que quatrième de ce classement, derrière Enea Bastianini, payant des abandons à Portimão et à Austin qui le relèguent à 45 points de son futur coéquipier dans l'équipe Ducati officielle.

Derrière eux, on constate que Maverick Viñales est très bien placé le samedi, grâce à ses deux victoires consécutives à Portimão et à Austin, tandis que Bastianini brille plus le dimanche que le samedi, à l'inverse de Pedro Acosta, pénalisé par ses chutes au Mans et à Barcelone.

Voici les classements des "championnat sprint" et "championnat du dimanche" après les sept premières courses de la saison :

Le championnat des courses sprint

Le championnat des courses du dimanche